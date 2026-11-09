Feijóo dice que no gobernará "pendiente de la televisión ni de las redes": "Yo vengo a levantar el país"

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto del PP de Baleares, a 9 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no gobernará "pendiente de la televisión ni de las redes sociales". "Yo he venido a levantar el país, no a insultar", ha subrayado.

De este modo se ha pronunciado durante el acto de campaña que este lunes ha protagonizado en Palma ante la presencia, según los cálculos del partido, de unas 2.500 personas que han llenado una de las salas del Pueblo Español.

El 'popular', en contraposición con el actual presidente Pedro Sánchez, ha dicho que él no cree que el país "sea un escenario" ni que gobernar sea equivalente a protagonizar "una serie de televisión". "Mi discurso es el de la responsabilidad, el respeto a la gente y el respeto a mi país. Ofrezco lo que soy", ha señalado.

Feijóo ha explicado que él entiende la política "como un servicio" y ha pedido a quienes "quieren ganar dinero" que "se dediquen a otra cosa". "No esperéis de mi frivolidad, que viva pendiente de la televisión y de las redes sociales, que levante más la voz. Yo he venido a levantar mi país, no he venido a insultar. Estoy harto", ha manifestado.

LA CAMPAÑA DEL PSOE

Aunque buena parte de su intervención ha estado centrada en Baleares, a la que ha prometido "orden, seguridad y vivienda" si gobierna, Feijóo también ha tenido palabras contra una campaña del PSOE a su parecer "insultante para la mayoría de los españoles".

"Llevan ocho años creando una burbuja de falta de vivienda y ahora resulta que la culpa la tiene la oposición. No coló, porque nos enteramos que la pareja de su portavoz tiene 33 viviendas y ha ejecutado desahucios", ha señalado.

Después la campaña tornó hacia las pensiones, algo que ha considerado "un clásico, como una sinfonía de Beethoven". "En los noventas ya decían que cuando gobernara el PP se acabarían las pensiones. Cuando gobernó Aznar se actualizaron, pero después llegó Zapatero el joyero y las congeló", ha incidido.

Si gobierna el PP, ha prometido, las pensiones se actualizarán de forma anual conforme al IPC. "Vamos a garantizar la viabilidad del sistema, porque los jóvenes también tienen derecho a una pensión", ha señalado.

Ahora, ha criticado, los socialistas defienden los servicios públicos. "Tras el segundo accidente de tren en nueve meses. Si los van a defender así, que no los defiendan", ha sostenido.

"La manera de defender los servicios públicos es gestionándolos, es aprobar cuentas anuales, es planificar inversiones... Cada euro robado por el sanchismo es un euro no invertido en la construcción de vivienda, en plazas para las fuerzas de seguridad o en funcionarios. Por eso necesitamos un gobierno que devuelva la decencia y la gestión a nuestro país", ha dicho.

LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN

A unas horas de la presentación de su programa electoral y a pocos días del inicio oficial de la campaña, Feijóo ha llamado a la movilización "para dejar atrás al peor Gobierno de la historia reciente de España".

"Hay una inmensa mayoría de españoles que quiere un cambio y solo el PP puede liderar España. Hemos ido a más en las últimas semanas y todavía podemos hacerlo mejor", ha afirmado.

Es por ello que, entre las tareas que ha encomendado a sus militantes, ha destacado la necesidad de "hablar con cada vecino para pedirles el voto". Especialmente, a aquellos socialistas que, ha asegurado, "están hartos del sanchismo".

"A BALEARES LE VA A VENIR BIEN UN GALLEGO"

La presidenta del Govern y del PP de Baleares, Marga Prohens, se ha mostrado convencida de la victoria electoral de Feijóo y ha considerado que al archipiélago "le va a venir muy bien un gallego en La Moncloa".

"Nos parecemos mucho, tenemos carácter, somos gente trabajadora y sabemos que en la periferia pasan muchas cosas. Somos tierras con dos lenguas que hablamos con total cordialidad, normalidad, sin enfrentamientos", ha señalado.

También ha pasado por encima de algunos temas de carácter estatal, como las pensiones. Prohens ha acusado a los socialistas de ir a los clubes de personas mayores, que hasta ahora "no sabían encontrar ni con el Google Maps", para decirles "que el PP les robará las pensiones".

"Esto es muy grave, porque el único que ha congelado las pensiones en este país ha sido la izquierda", ha sostenido la líder autonómica. "Están intentando engañar a los mayores como antes intentaron engañar a los jóvenes o instrumentalizar a las mujeres", ha añadido.