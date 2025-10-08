La feria de emprendimiento juvenil EmprènDay reúne a más de 200 participantes en su primera edición - CONSELL DE MALLORCA

La campaña 'Carot prou complicitat' irrumpe en el acto para exigir la ruptura de relaciones de la UIB con empresas de Israel

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la feria de emprendimiento juvenil EmprènDay del Consell de Mallorca ha contado con la participación de más de 200 jóvenes inscritos que han asistido a talleres, ponencias y otras actividades.

La jornada ha combinado ponencias, talleres prácticos, sesiones de trabajo en red, así como espacios de exhibición de proyectos y actividades interactivas con el objetivo de fomentar vocaciones emprendedoras, generar empleo cualificado y retener el talento, según ha señalado la institución insular.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco; y el conseller de Presidencia del Consell, Toni Fuster, han inaugurado la jornada, que ha sido organizada por la institución insular en colaboración con la Fundación Universidad-Empresa de Baleares.

El divulgador científico y creador de contenido Adrián García, conocido como El Físico Barbudo, ha conducido la jornada, dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años, en concreto, estudiantes de bachillerato, ciclos formativos, universitarios y titulados recientes.

El evento, que pretende ser una puerta de entrada al ecosistema emprendedor de las Islas, ha arrancado con una intervención del fundador de PutosModernos, una agencia con un estilo único de humor y 'branding' que conecta con el público joven, Jorge Sandua.

También han participado los cofundadores de Generator Landing, Lluís Sardá y José Márquez, una startup mallorquina que ayuda a generar ventas por WhatsApp, Instagram y Messenger mediante inteligencia artificial.

La jornada ha contado además con el cofundador y CEO de offUgo, Fernando de Miguel, una empresa mallorquina que ha revolucionado el sector de la movilidad con un sistema de alquiler de coches 100 por ciento digital.

El programa ha incluido también talleres diseñados para ofrecer una experiencia práctica y dinámica, un espacio de trabajo en red, una zona de expositores digitales con empresas emergentes y prototipos, así como actividades dinamizadoras como tuc-tucs vinilados, robots caricaturistas, un fotomatón con inteligencia artificial y un sorteo final de un MacBook Air.

Entre los estands, el Consell ha destacado la participación de UIB Emprèn, Grans ProActius, ADR Balears, Palma Activa, Secot Balears, EmprenBit, el Ayuntamiento de Calvià y la Cámara de Comercio de Mallorca.

"Desde el Consell de Mallorca pretendemos impulsar el espíritu emprendedor de los jóvenes de las Islas Baleares con talleres prácticos, ponencias, conversaciones de tú a tú y un espacio de exhibición", ha destacado Galmés.

Asimismo, ha explicado que el objetivo es "despertar" la curiosidad y talento de los jóvenes pero, sobre todo, "devolver al confianza perdida en que los jóvenes son capaces de lograr todo lo que se propongan".

Según Galmés, Mallorca "ha sido y es una tierra de talento y de emprendedores". "Estoy seguro de que vosotros continuaréis con esta estela abriendo nuevos caminos", ha dicho el presidente insular a los jóvenes participantes.

Al acto han asistido también las directoras insulares de Juventud y Participación, Carmen Ripoll, y de Coordinación, Sandra Morell; así como el director de la Fundación Universidad-Empresa, Lluís Vegas.

DENUNCIAN RELACIONES CON ISRAEL

La campaña de estudiantes y trabajadores 'Carot, prou complicitat' ha intervenido en el acto de presentación del EmprènDay en el campus, irrumpiendo en el acto de bienvenida para exigir la ruptura de las relaciones de la UIB con empresas de Israel.

Desde la campaña han exigido al rector que cumpla con la declaración sobre Palestina aprobada por el Consell de Govern de la UIB, en concreto, según han señalado en un comunicado, piden que la universidad "no tenga relaciones con empresas de Israel o entidades que participan en la ocupación y colonización ilegal y vulneran tratados de la ONU".

Los miembros de 'Carot, prou complicitat' han lamentado que tras leer un texto, desde el gabinete del rectorado les han dicho que "ellos no pueden hacer nada". A su juicio, esta respuesta es "hipócrita" ya que otras universidades españolas han ido "mucho más allá" en este sentido.