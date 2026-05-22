El 'ferreret' y la lagartija pitiusa, en peligro

Archivo - Un ferreret. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La población de sapo partero mallorquín 'Alytes muletensis', también conocido como 'ferreret', endémico de Europa y restringido a la Serra de Tramuntana, crece lentamente aunque sigue catalogado como especie en peligro en la primera Lista Roja Española de Especies Amenazadas, que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha presentado este viernes en el Congreso de los Diputados en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad.

Según se desprende de la lista, consultada por Europa Press, la población es de aproximadamente 500 a 1.500 parejas adultas, aunque está aumentando lentamente tras esfuerzos coordinados de recuperación después de un largo período de declive y casi extinción.

El aumento actual, que probablemente comenzó alrededor del momento en que se realizaron las primeras reintroducciones en 1989, se ha mantenido incluso durante años de sequía, notablemente en 1999-2000.

La tendencia poblacional de esta especie se monitorea mediante conteos anuales de renacuajos, siendo el conteo de 2004 (más de 30.000 renacuajos) el más alto registrado.

Esta especie está restringida a la Serra de Tramuntana y su área de ocupación es incierta pero probablemente mayor a 50 kilómetros cuadrados.

Esta especie se encuentra actualmente solo en pequeños arroyos profundamente tallados en montañas de piedra caliza. La presencia de la especie está positivamente asociada con pendientes pronunciadas. Las principales amenazas para esta especie son la depredación por la culebra viperina introducida ('Natrix maura') y la competencia por espacio con la rana de Pérez introducida ('Rana perezi').

La lista sitúa igualmente como especie en peligro la lagartija ibicenca 'Podarcis pityusensis', endémica de Eivissa y Formentera, amenazada por la perturbación de visitantes, la introducción de gatos y ratas en las islas y la invasora culebra de herradura.

La tasa precisa de declive en los próximos diez años es incierta, y los datos de Formentera son limitados, sin embargo, los modelos sugieren que la culebra invasora puede colonizar toda la isla de Eivissa para 2028, con la probable consecuencia de que la lagartija de Eivissa pueda perderse completamente poco después.

ARBUSTO ENDÉMICO DE BALEARES

Por su parte, el 'Hypericum balearicum', un arbusto endémico de Baleares, común en la Serra de Tramuntana y con presencia también en Cabrera, Menorca y Eivissa, se encuentra estable y en la categoría de 'preocupación menor'.

Respecto al arbusto endémico de las Islas, se sabe que tiene valor medicinal y ornamental y, según se desprende de la lista, consultada por Europa Press, se necesita más información sobre las amenazas y el número de poblaciones, aunque la tendencia poblacional es estable.

El 'Hypericum balearicum' es un arbusto perenne de hasta 1,5 metros de altura. Tiene flores de color amarillo brillante y hojas oscuras y coriáceas. Se encuentra en bosques secos y lugares pedregosos, matorrales de montaña y ocasionalmente en zonas bajas. También se encuentra en acantilados y la extensión de su área de distribución se mide en 12.794 kilómetros cuadrados.

También figura en la lista como especie en peligro el 'Daphne rodriguezii' o 'dafne menorquí', una especie de planta leñosa perteneciente a la familia 'Thymelaeaceae'.

Se trata de una especie endémica de Menorca que crece en suelos costeros arenosos o arcilloso-arenosos en sitios protegidos de vientos marinos fuertes. Las principales amenazas para esta especie son la urbanización y las actividades recreativas.