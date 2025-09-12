Las fiestas de Maó se saldan con 17 detenidos y 94 actas por posesión de droga

MENORCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Maó ha dado este viernes por finalizado el dispositivo especial de seguridad con motivo de las fiestas del municipio que, según han informado, se han saldado con 17 detenidos y 99 actas, 94 de ellas por posesión de drogas.

En concreto, han subrayado que han sido seis arrestados por malos tratos, uno de ellos también por hurto, uno por un delito contra la salud pública, otro por resistencia, tres por atentado contra agente de la autoridad, dos por lesiones, uno por amenazas, uno por violencia doméstica, uno por robo con violencia y uno por quebrantamiento de condena.

Durante los días que ha durado este dispositivo también se han llevado a cabo distintos controles policiales, dando como resultado el levantamiento de 99 actas, 94 por posesión de sustancias estupefacientes, dos por portar algún tipo de arma peligrosa y tres por falta de respeto a los agentes actuantes.

El dispositivo de este año ha contado con la participación de alrededor de 60 agentes de las distintas categorías, todos ellos pertenecientes a la Comisaría Local de Maó.

Durante el periodo comprendido en los días finales de agosto y hasta el día 9 de septiembre, se ha dado cobertura al ciudadano, en los días previos a los que componen los centrales de las fiestas, así como a los posteriores, efectuando un exhaustivo control de la localidad tanto en las zonas donde se acumulaban gran número de personas, como en el resto de la demarcación policial.

"No se ha dejado de atender y dar prevención al resto de la localidad, donde se han incluido las zonas limítrofes pertenecientes a esta Comisaría. Con todo ello se ha dado seguridad en los momentos más críticos de los festejos y con grandes aglomeraciones de personas", han asegurado.