Fira B! Música 2026 despide cuatro días de conciertos en Palma con 335 profesionales acreditados y 3.000 asistentes

Una de las bandas participantes en Fira B! Música 2026, en una actuación. - CAIB

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 11ª edición de Fira B! Música ha cerrado con un total de 3.000 asistentes y la presencia de 335 profesionales del sector musical, después de cuatro días en los que Palma ha acogido 56 conciertos de jazz, folk, música tradicional, pop, rock, indie, electrónica, canción de autor y músicas urbanas, a cargo de artistas de Baleares, del resto de España y del ámbito internacional.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, en un comunicado, ha hecho este miércoles un balance "excelente" de esta edición, que ha discurrido bajo el lema 'Fira B! Dos disciplinas. Un mismo paisaje cultural'.

Esta cita ha buscado reforzar la proyección exterior del talento balear y las alianzas estratégicas para la circulación de proyectos, según un comunicado.

La vertiente profesional ha sido uno de los "grandes motores" de esta edición, con 335 profesionales acreditados en las jornadas organizadas por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Entre los asistentes ha habido representantes de festivales, salas y auditorios, sellos discográficos, agencias de 'booking' y 'management', así como representantes institucionales de los ámbitos balear, español e internacional.

Algunas de las entidades participantes han sido la Plataforma Jazz España, la Eurorregión Pirineos Mediterráneo y representantes de las regiones italianas de Emilia-Romaña y Pulla.

PROFESIONALES DE TODO EL MUNDO

En cuanto a la distribución geográfica, de los 335 profesionales acreditados, 251 procedían de algún punto de España y los otros 84 del ámbito internacional.

Baleares ha aportado 159 profesionales, mientras que los 92 restantes han llegado de otras ocho comunidades autónomas, encabezadas por Catalunya (56) y la Comunidad de Madrid (11), además de Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón y País Vasco.

Del ámbito internacional, Fira B! Música ha recibido profesionales de 24 países. Italia, país invitado de esta edición, ha sido el que más ha aportado, con 23 acreditados, seguida de Francia, Brasil, Alemania, Chile y Cuba.

La presencia hispanoamericana ha reforzado el eje iberoamericano impulsado por el I Encuentro Iberoamericano de Jazz y Músicas Improvisadas.

IMPULSO DE MERCADO

Por otro lado, las jornadas han acogido un total de 11 actividades profesionales, entre mesas redondas, reuniones sectoriales y presentaciones, y 147 reuniones rápidas orientadas a generar sinergias e impulsar la contratación.

Entre ellas han destacado el I Encuentro Iberoamericano de Jazz y Músicas Improvisadas, la reunión fundacional de la Asociación Iberoamericana de Jazz o la presentación del catálogo de espectáculos del Circuito Islas de Cultura.

Las mesas redondas han abordado los nuevos ingresos y nuevos públicos del negocio musical, el papel de los conciertos en directo, el peso de los algoritmos en el descubrimiento de artistas, las carreras musicales desde territorios periféricos, la internacionalización y el impacto de la inteligencia artificial en la creación, los derechos y los modelos de negocio.

Además, se han celebrado sesiones sobre las conexiones con Italia y sobre la cooperación musical mediterránea. Han participado, entre otros, Jason Olaine, Marta Deus, Chris Blackmore, Giovanna Fartacek, Jacopo Furlanetto y Catalina Rosselló.

CUATRO DÍAS DE MÚSICA

La programación arrancó el pasado 4 de noviembre en el teatro municipal Xesc Forteza con una noche de jazz iberoamericano a cargo de Kintsugi, AlexAbril, Benjamín Aedo, Lucía Rey y Fábio Leandro.

El día siguiente, 5 de noviembre, en las tres salas de Es Gremi se pudo escuchar a artistas como Anna Ferrer, Carola Ortiz, Fades, Gye o Mar Sánchez.

El viernes 6 de noviembre, la basílica de Sant Francesc acogió una sesión de música espiritual, y en Es Gremi, en el escenario Eurorregión, se presentaron propuestas como Maria Antònia Roses, Barrut o Remei de Ca la Fresca, y en la Sala Cero actuaron Guiem Soldevila o Catuxa Salom, entre otros.

La clausura de Fira B! Música 2026 tuvo lugar el sábado 7 de noviembre. Después de las muestras de talento en Ca n'Oleo, en Motorworld Mallorca se pudieron presenciar 16 actuaciones en tres escenarios, entre las cuales The Crab Apples, Zulu Zulu, Laura Marchal o Juanjo Monserrat.

Por otra parte, el apartado dedicado a Italia como país invitado ha traído a Palma propuestas como So Beast, Gaia Rollo, Carolina Bubbico o Alex Fernet.

También se ha contado con artistas emergentes del Reino Unido y Austria, como Metty y Bon Jour, una destacada representación latinoamericana y el escenario Eurorregión, dedicado a la cooperación musical mediterránea en el marco de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.