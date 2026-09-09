La Fira B! vuelve a Palma: más de 80 propuestas artísticas en diferentes espacios

La nueva edición de la Fira B! traerá a Palma más de 80 propuestas artísticas - CAIB

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 11º edición de la Fira B!, que tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre en el ámbito de las artes escénicas y del 4 al 7 de noviembre en el de la música, traerá a Palma más de 80 propuestas artísticas.

La edición de este año, que ha sido presentada este miércoles, se girará alrededor del concepto 'Fira B! Dos disciplinas. Un mismo paisaje cultural', que busca reivindicar la música y las artes escénicas como parte de un mismo ecosistema cultural y situar en el centro a artistas, creadores, profesionales, programadores y espectadores.

Fira B! 2026 se celebrará en dos citas diferenciadas, Fira B! Artes Escénicas, del 30 de septiembre al 3 de octubre, y Fira B! Música, del 4 al 7 de noviembre.

En conjunto, la feria ofrecerá más de 80 propuestas artísticas, además de una amplia programación profesional vinculada a la creación, la movilidad y la internacionalización, según ha informado la Conselleria de Tursimo, Cultura y Deportes en un comunicado.

El director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló, ha defendido que la iniciativa es "una herramienta fundamental para situar la creación de Baleares en los circuitos nacionales e internacionales". "Después de once ediciones, seguimos trabajando para que nuestros artistas y compañías tengan más conexiones, más oportunidades y mayor presencia fuera de nuestro territorio", ha dicho.

LAS ARTES ESCÉNICAS

La primera cita de Fira B! será la dedicada a las Artes Escénicas, que reunirá durante cuatro días más de 30 propuestas de teatro, danza y nuevos lenguajes escénicos en diferentes espacios de Palma.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre en el Teatre Principal de Palma, con 'L'arquitecte', de Produccions de Ferro. Ese mismo día, el Teatre Municipal Maruja Alfaro acogerá, entre otras propuestas, 'L'amor, la set', de Pau Pascual, Maria Adrover y Juanjo Monserrat, y 'Sacrifici', de Jatovital, ganadora de Art Jove 2025. La jornada se completará con 'Crònica d'un mig estiu', en Ca n'Oleo.

El jueves 1 de octubre, la programación continuará en el Teatre Municipal Maruja Maruja Alfaro, que acogerá el Tast Emergent, con las propuestas 'Danzscape: el cabaret, 'Això no és un cabaret sobre la nostra pobresa', de Les reines del baile, y 'Ramat', de Oasi Teatre. El mismo espacio presentará 'Adsurbe', de OUPS Dance Company, mientras que el Teatre Principal acogerá 'Cyrano'.

La jornada finalizará con 'Tres tristos traumes', de la compañía valenciana Col·lectiu Intermitent, en el Teatre Municipal Xesc Forteza, y 'Conhort', en la plaza del propio teatro.

El viernes 2 de octubre, Es Baluard concentrará buena parte de las propuestas de danza y nuevos lenguajes. En sus espacios exteriores y en el Aljub se presentarán 'Kea', de DAB Dantza, 'Skai is ful', de Hermanas Picohueso, 'Basandere', de NODE Kultur Elkartea, y 'Fearless', de Silke Z., mientras que 'Los muchísimos', de Mariantònia Oliver, se podrá ver en el Teatre Municipal Xesc Forteza. La jornada continuará en el Teatre Principal con 'Bachata', y finalizará en el Teatre del Mar con 'Sa varietat en sa locura'.

El sábado 3 de octubre, Es Baluard volverá a ser uno de los principales puntos de encuentro de la feria, con propuestas como 'Cuerpo arquitectónico', de Vértice, Solo y Zoller, 'Negro luz (work in progress)', de Raquel Klein, y 'Públic', de Fil d'Arena.

'IO' tendrá dos pases en la plaza de la Porta de Santa Catalina, junto a Es Baluard, mientras que el Maruja Alfaro acogerá 'Cinestèsia', de Lost in Translation. La programación continuará en el Teatre Principal con 'Paraules delicades', y en el Teatre Municipal Xesc Forteza, con 'Nus'.

La jornada de clausura escénica contará con 'Retaule en dues parts', en la basílica de Sant Francesc, y 'Act of liberation: LOVE', de Sergi Estebanel, en Ses Voltes, antes de la fiesta de clausura.

Uno de los principales ejes nacionales de esta edición será el foco dedicado al País Vasco, fruto de la colaboración con LABO XL, el festival de nuevos espacios y lenguajes escénicos de San Sebastián. El intercambio permitirá presentar tres propuestas de danza contemporánea en Es Baluard. La programación internacional contará también con compañías procedentes de Francia y Alemania.

Las Jornadas Profesionales, que se celebrarán los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en el Mar i Terra, reunirán a profesionales y representantes del sector para abordar cuestiones relacionadas con la creación, la circulación y la internacionalización de las artes escénicas. El programa incluirá encuentros con asociaciones del sector, talleres, presentaciones de festivales y mercados y diferentes espacios destinados al intercambio profesional.

LAS PROPUESTAS MUSICALES

Del 4 al 7 de noviembre llegará el turno de Fira B! Música, que reunirá cerca de 60 actuaciones de artistas y proyectos de diferentes estilos y procedencias en varios espacios de Palma.

La programación comenzará el miércoles 4 de noviembre en el Teatre Municipal Xesc Forteza, con una jornada que reunirá propuestas de BalearEs y artistas internacionales. La tarde arrancará con Kinshugi y Alex Abril, continuará con Benjamín Aedo (Chile) y Yamile Burich y Ornella Contreras (Argentina) y contará también con las actuaciones de Lucía Rey, Premio PJE, y Fábio Leandro (Brasil).

El jueves 5 de noviembre, la actividad se trasladará principalmente a Es Gremi Centre Musical, con programación distribuida entre sus diferentes salas. La jornada reunirá propuestas como Metty, Florencio Cruz Electric Ensemble, Gye, Mar Sánchez, Anna Ferrer y diferentes proyectos internacionales. La sala zero contará, entre otros, con Clàudia Tomàs, Pierre Bauzerand, Carolina Bubbico, Obradovic-Tixier, Mel D y Saint Victoire, mientras que la programación de la sala 2 incluirá proyectos como Yvonne Moriel y Emilia y Pablo.

El viernes 6 de noviembre, Es Baluard acogerá propuestas como Clara Gorrias, Toni Mora, Juan Medina, Manon Mullener, Gaia Rollo, Catuxa Salom y Arantxa Andreu. También reunirá proyectos vinculados a Occitania, Cataluña y Baleares, además de diferentes propuestas internacionales.

La última jornada, el sábado 7 de noviembre, se desarrollará en Motorworld Mallorca, con una programación distribuida en diferentes escenarios. Entre las propuestas figuran FAIXA - TROVAM, Pitxorines, Alex Fernet, The Crab Apples, Ra di Spina, dentro del intercambio con Napoli World, Laura Marchal, Juanjo Monserrat, Bon Jour, en colaboración con Waves Vienna, y Zulu Zulu, entre otros proyectos.

Italia será el país invitado de esta edición, con especial atención a las regiones de Emilia-Romaña y Apulia, en el marco de la estrategia de cooperación territorial y de la relación con la Eurorregión Pirineos Mediterránea. El programa contará asimismo con una importante presencia de artistas procedentes de Latinoamérica.

La edición musical incorporará además el I Encuentro Iberoamericano de Jazz y Músicas Improvisadas, que se celebrará el 4 de noviembre en el Teatre Municipal Xesc Forteza y reunirá a profesionales e instituciones de España, Portugal y Latinoamérica, en colaboración con Plataforma Jazz España y el Instituto de Estudios Baleáricos.