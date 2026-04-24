La firma de hipotecas en Baleares crece un 0,2% en febrero, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares ha crecido un 0,2% en febrero respecto al mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 953 operaciones, aunque ha ralentizado su incremento respecto al mes anterior.

La subida registrada en el archipiélago es notablemente inferior a la media nacional, que asciende hasta el 16,26%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 306,7 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 22,94% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 15%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.224 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 478,51 millones de euros. De ellas, 40 fueron sobre fincas rústicas y 1.184 sobre urbanas.

De las 1.184 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en Baleares, 953 fueron sobre viviendas, siete en solares y 224 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de nueve y en 30 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 270 hipotecas con cambios en sus condiciones, 231 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.184 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 801 correspondieron a viviendas, 64 a fincas rústicas, 298 a urbanas y 21 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Madrid (+36,87%), Castilla - La Mancha (+29,53%) y Andalucía (+24,70%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Extremadura seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 17,3%, 7,16% y 4,71%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Andalucía (+48,16%), Castilla - La Mancha (+44,75%) y Galicia (+41,10%) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, en donde se redujo un 1,24%.