El fiscal del apuñalamiento de Inca rechaza la tesis de la legítima defensa: "Hay evidente ánimo de matar"

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del caso del apuñalamiento de Inca ha rechazado este lunes la tesis de la legítima defensa y ha mantenido la petición de 15 años de cárcel para el acusado de matar a un ladrón que asaltó su casa en septiembre de 2020 para robar unas plantas de marihuana.

"Sale, recorre 19 metros y sigue asestando puñaladas a una persona que ya está muy malherida. Sigue asestando puñaladas una y otra vez. El ánimo de matar es evidente. Las puñaladas, por su número y por su importancia no dejan ningún lugar a dudas", ha señalado el Ministerio Público en su informe final.

El fiscal, por otra parte, mantiene igualmente la petición de 11 años de prisión para los asaltantes, acusados de robo en grado de tentativa, considerando que la víctima y sus compañeros se desplazaron hasta Inca "para cometer un palo".

"Los hechos estaban claros y además ahora están probados", ha afirmado.

Los hechos que se juzgan ocurrieron el 24 de septiembre de 2020, cuando, según las acusaciones, cuatro personas acudieron a una vivienda de Inca con la intención de robar unas plantas de marihuana. Los tres acusados se quedaron en el exterior para vigilar mientras el otro accedía al inmueble.

Este último entró en la vivienda a través de un orificio en una valla metálica levantada sobre el muro que cercaba la finca, momento en que fue sorprendido por el propietario, que en el transcurso de un forcejeo le asestó varias puñaladas hasta acabar con su vida.