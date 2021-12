La Fiscalía rebaja en tres meses la pena que pide para la conductora ebria que mató a un motorista en 2019

PALMA, 1 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha rebajado este miércoles en tres meses la pena que pide para la joven que atropelló a un motorista mientras conducía ebria y se marchó sin socorrerlo en febrero de 2019, en Palma.

Así, la acusación pública pide ahora tres años y nueve meses de cárcel por delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad vial y omisión del deber de socorro.

Los hechos tuvieron lugar en Palma el 16 de febrero de 2019, alrededor de la medianoche. La acusada conducía por la calle Alfonso el Magnánimo cuando realizó un cambio de dirección a la izquierda a pesar de estar prohibido y ocupó el carril contrario, embistiendo una moto conducida por un hombre de 40 años, que murió como consecuencia de las lesiones. La Fiscalía acusa a la joven de haber huido del lugar sin atender al herido ni llamar a los servicios de emergencias.

Por su parte, este miércoles la abogada de los familiares de la víctima ha mantenido la petición de diez años de cárcel, mientras que la defensa plantea dos años y tres meses de prisión.

En su turno de última palabra, la acusada, entre sollozos, ha pedido perdón por lo ocurrido. "Vuelvo a pedir perdón otra vez", ha dicho.

LA FISCALÍA REBAJA SU PETICIÓN

En la conclusión del juicio que se celebra con un Jurado en la Audiencia Provincial de Baleares, la fiscal ha introducido un cambio al considerar que debe aplicarse una atenuante de embriaguez en el delito de omisión del deber de socorro.

Además, la Fiscalía ha retirado la petición de indemnizaciones porque ya se han pagado. Con todo, la fiscal ha sostenido en su informe final que es "totalmente inverosímil" que la acusada no fuera consciente del atropello, como declaró la procesada.

"La lógica nos dice que es materialmente imposible que no se diera cuenta: el vehículo quedó como un acordeón, se le cayó el guardabarros, se rompió el frontal del coche, se quedó sin luces, quedaron objetos desparramados por el suelo...", ha enumerado.

Igualmente, la fiscal considera que, independientemente de que su intervención tras el accidente no hubiese sido útil, la acusada debió haberse parado, pero "sin embargo no hizo nada y se alejó del lugar" eludiendo su responsabilidad. También ha rechazado la confesión alegada por la defensa porque "sólo concuerda con lo que es evidente materialmente y no se puede negar".

Asimismo la fiscal ha apuntado que la acusada "dice que sólo se tomó tres cervezas y es evidente que tuvieron que ser más".

La abogada de los familiares de la víctima, por su parte, ha argumentado que la joven forzosamente tenía una "visión clara del cuerpo en el suelo" después del atropello, y ha remarcado que un testigo ha declarado que la conductora se quedó mirando fijamente por el retrovisor antes de salir acelerando.

También se opone a la supuesta confesión porque la joven "no ha explicado lo que ha pasado" sino "simplemente que no se acuerda"; y a que haya reparado el daño --por el pago de indemnizaciones-- ya que la mayor parte la ha asumido el seguro.

LA DEFENSA SOSTIENE QUE NO FUE CONSCIENTE DEL ACCIDENTE

Finalmente, la defensa ha mantenido que la conductora no fue consciente del atropello, asegurando que es posible que no se diera cuenta debido a la rapidez del suceso --milésimas de segundo, ha enfatizado-- y al hecho de que estaba afectada por el alcohol.

Para el abogado defensor, una "prueba evidente de que no se había enterado" es que según la Policía Local, en el calabozo estaba risueña hasta que le dijeron que había muerto una persona a la que había atropellado. Igualmente, cree que los testigos que afirman que se detuvo y luego siguió pueden estar confundiéndose con otra conductora que circulaba en aquel momento por la zona, a la que algunos tomaron por la responsable y persiguieron para retenerla.

El letrado de la defensa ha insistido al Jurado que se ciña a los hechos objetivos sin dejarse llevar por impresiones u opiniones vertidas en el juicio.

"LA MOTO LA TENÍA PERFECTAMENTE A LA VISTA"

En la sesión de este miércoles ha declarado como perito un agente de Policía Local que elaboró un informe sobre el accidente. Según su reconstrucción, la conductora "tuvo que ver" al motorista en el momento del impacto, porque "salió proyectado hacia el parabrisas", sobre el que pasó, y se golpeó dos veces contra el coche hasta salir despedido hacia la izquierda. Además, un choque así "se oye y se nota".

Según el experto, la víctima y los restos del accidente quedaron en el campo visual de la conductora. "La moto la tenía perfectamente a la vista", ha sostenido.

Asimismo, ha indicado que el coche fue perdiendo líquido del radiador y que los rastros indican una maniobra evasiva en forma de 'S', que el perito cree que pudo ser para evitar los restos del vehículo. Con todo, el abogado defensor cree que esa 'S' también puede responder a un 'volantazo' por una pérdida de control del vehículo.

LA ACUSADA SUFRE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

También ha comparecido una psicóloga forense que realizó un informe sobre el estado emocional de la acusada. La facultativa concluyó que la joven sufre estrés postraumático severo, ansiedad grave y depresión grave como consecuencia del accidente.

La psicóloga ha explicado que la acusada "no se siente merecedora de poder mejorar" anímicamente porque "le parece una falta de respeto hacia el difunto la posibilidad de recibir ayuda y normalizar su vida", y por este motivo "su mayor preocupación no es entrar en prisión" ya que "piensa que se lo merece".

En este sentido, la experta ha descartado que la joven esté simulando estos trastornos para conseguir mejoras procesales. "Ella considera que lo que pase es un castigo moral", ha declarado.

HERMANA DE LA VÍCTIMA: "MIS PADRES NO TIENEN LA FORTALEZA DE VENIR"

También han declarado la pareja del fallecido y su hermana, quienes han expresado el dolor por la pérdida y han negado haber recibido "personalmente" ninguna disculpa por parte de la acusada.

La hermana del fallecido ha explicado que sus padres, que residen en Argentina, no han tenido "la fortaleza de venir" al juicio.