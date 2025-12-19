Las formaciones corales del Teatre Principal ofrecen sus tradicionales conciertos de Navidad solidarios. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal ha celebrado esta semana los tradicionales Conciertos de Navidad, una cita musical en la que las cuatro formaciones corales del teatro ofrecen un recital que combina villancicos, piezas líricas y canciones populares.

Los dos conciertos han sido solidarios a beneficio del comedor social Zaqueo y del Teléfono de la Esperanza.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han asistido a los conciertos de ambos días para disfrutar, un año más, de los tradicionales conciertos.

El concierto ha comenzado con el Cor Petitons, bajo la dirección de Llorenç Bonet. La formación más joven del Teatre Principal ha interpretado piezas como la tradicional mallorquina 'El dimoni escuat' y 'Blanc Nadal', de Irving Berlin.

A continuación ha actuado el Cor Infantil, dirigido por Francisca Mir, con un repertorio variado que ha incluido 'Feliz Navidad', de José Feliciano, y 'Hallelujah', de Leonard Cohen.

El Cor Juvenil, también bajo la dirección de Llorenç Bonet, ha ofrecido piezas como 'Cançó de bressol', de Honorat Noguera, y 'Joyful Joyful', de Mervin Warren y Roger Emerson, popularizada por la película Sister Act 2.

La velada ha sido cerrada por el Cor del Teatre Principal, dirigido por Francesc Bonnín, que ha interpretado, entre otras piezas, 'El cant de la Sibil·la', con las voces solistas de Marc Simon, Elena Caselles, Carla Vázquez, Jordi Fontana, Tòfol Cladera y Marina D'Odorico.

Como ya es tradición, el concierto ha finalizado con el canto conjunto de tres villancicos muy queridos por el público: 'Fum, fum, fum', 'Blanca neu' y 'Santa Nit'. Cabe destacar que los cuatro coros del Teatre Principal han estado acompañados al piano por Beatriz Galán durante sus actuaciones.