Formentera pide a Delegación agilizar las pruebas de verificación de edad a menores migrantes no acompañados

Archivo - La directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, en una imagen de archivo - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN BALEARES - Archivo

FORMENTERA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha pedido este martes a la Delegación del Gobierno en Baleares que se agilicen las pruebas de verificación de edad que se practican a menores migrantes no acompañados.

Según ha informado el Consell en un comunicado, Portas se ha reunido con la directora insular de la Administración del Estado en Pitiusas, Raquel Guasch, para abordar temas relacionados con la gestión de la llegada de migrantes.

Durante la reunión, han explicado que la convivencia entre menores y personas adultas dentro de los mismos recursos es uno de los factores que genera conflictos.

Así, ha insistido en la necesidad de que los procesos de determinación de edad se resuelvan con rapidez y que las primeras valoraciones que se realicen en Formentera sean lo más rigurosas y eficaces posible. El objetivo es detectar desde el primer momento a mayores de edad y evitar situaciones que después dificulten la gestión de los centros de acogida.

MÁS DE 140 MENORES

El Consell ha explicado que actualmente tutela a 143 menores no acompañados. Desde el inicio de año y hasta este lunes, han llegado 30 a la Isla.

En 2025, durante el mismo periodo, eran 20 menores, lo que consideran que evidencia el aumento de la presión migratoria en las primeras semanas del año.

En este sentido, el presidente ha insistido en la necesidad de que las administraciones aceleren los procedimientos de determinación de edad.

Además, en la reunión se ha hablado de la retirada de pateras acumuladas en el Área de Residuos des Cap y Guasch ha explicado que está previsto que a partir del 1 de abril una empresa pueda comenzar a trabajar iniciando las labores de retirada de las embarcaciones.

Sobre la necesidad de que Formentera cuente con efectivos de Tráfico este verano, el presidente ha señalado que la falta de estos agentes quedó en evidencia el pasado verano, generando dificultades. Así, ha reclamado que se garantice la presencia de estos efectivos para asegurar la seguridad viaria en la Isla.