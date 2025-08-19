Formentera pide al Govern la paralización temporal de la tramitación de la ampliación de la Reserva des Freus

FORMENTERA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Formentera ha solicitado al Govern la paralización temporal de la tramitación de la propuesta de ampliación de la Reserva Marina des Freus presentada por la Cofradía de Pescadores de la isla.

La institución insular y el Govern han considerado "imprescindible" abrir un espacio de diálogo con todas las partes implicadas para construir un documento sólido y consensuado, ha destacado el Consell en un comunicado.

La petición responde a la voluntad de Formentera de avanzar hacia el objetivo de lograr un 30 por ciento de protección marina en 2030.

El Consell, además, ha asegurado entender que la preservación efectiva sólo será posible si se garantiza un proceso participativo que incorpore la voz de todos los sectores.

"Formentera tiene un compromiso firme con la protección marina, pero sabemos que cualquier decisión que afecte a nuestros recursos naturales y economía debe partir de un amplio consenso", han señalado desde el Consell.

Así, se solicita parar la tramitación para escuchar a todas las partes y asegurar que el acuerdo final cuenta con amplios apoyos, han insistido.

En este sentido, el director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha manifestado que quieren que la ampliación de la reserva cuente con el máximo consenso posible, siendo además un objetivo que las Baleares se mantengan como un referente en la conservación y protección marina.

Grau ha recordado que la pesca recreativa se puede practicar "con normalidad" en las reservas.

El Consell ha recordado que la ampliación de la Reserva Marina des Freus tiene como objetivo la protección del entorno marino del archipiélago y la conservación de la biodiversidad marina.