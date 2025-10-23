Formentera reclama medidas urgentes ante la emergencia migratoria en la Isla

Archivo - El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, comparece ante los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

FORMENTERA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha aprobado este jueves una propuesta de actuaciones urgentes para afrontar la emergencia migratoria en la Isla.

Según ha informado la institución insular, en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, se destaca que la situación es "crítica e insostenible" ya que la Isla ha superado ampliamente su capacidad técnica, económica y humana para atender estas llegadas.

A 15 de octubre, Formentera tutela a 127 menores migrantes, una cifra que, según aseguran, supone más de 30 veces su capacidad ordinaria, siendo la Isla la entidad tutelar más saturada del Estado.

"Formentera ha actuado con responsabilidad y humanidad, acogiendo a familias y niños con recursos propios, pero esta situación ya no es sostenible. Necesitamos apoyo institucional, coordinación y corresponsabilidad para garantizar la dignidad de las personas y la viabilidad de nuestro sistema social", ha declarado el presidente insular, Óscar Portas.

Según ha destacado el Consell, Formentera ha visto multiplicar por cuatro las llegadas en los últimos dos años, pasando de 26 menores no acompañados en 2023 a más de 100 el pasado año y a 90 nuevos casos registrados en 2025.

Así, la saturación del servicio de Infancia y Familia registra una sobresaturación del 3.075 por ciento, muy superior a cualquier otro servicio o comunidad española.

La propuesta aprobada insta a las administraciones a adoptar medidas urgentes para estabilizar la situación. Por ello, se reclama implementar controles y cooperación internacional según el Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. También se pide activar el apoyo de Frontex en Baleares y que Formentera entre en los programas oficiales de atención humanitaria.

Desde el Consell se pide asegurar la financiación extraordinaria del Govern para cubrir la tutela y acogida de los menores migrantes, activar el mecanismo de reparto solidario de estos jóvenes no acompañados y crear una mesa de coordinación con el Gobierno, Govern y Consells para una gestión conjunta del fenómeno.

También ha considerado necesario agilizar la retirada y destrucción por parte del Gobierno de las pateras acumuladas en el Área de Gestión de Residuos, más de 100.

El Consell Insular ha reiterado la necesidad de que la situación sea reconocida como una contingencia migratoria extraordinaria.