El Fòrum de la Societat Civil se suma a una protesta que espera "pacífica" y evidencie la "insostenibilidad" de Baleares

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación antiturística, en una foto de archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fòrum de la Societat Civil acudirá a la manifestación del próximo 26 de julio, que aspira a que sea "pacífica" y trate de exponer la "insostenibilidad" de Baleares, ante una clase política que "no hace nada" por cambiar el modelo.

Así lo ha expresado el presidente de esta entidad, Josep Benedicto, en una rueda de prensa ofrecida este jueves para presentar un documento de propuestas para transitar hacia un modelo económico "más sostenible".

De este modo, ha recalcado que la intención del Fòrum es movilizar para que se puedan dar estos cambios de una manera "persuasiva" y "convincente". Al mismo tiempo, han señalado que tratarán de dialogar "con todo el mundo, de izquierda a derecha", sobre la diversificación de la economía balear.

Consultado por el manual difundido por la entidad Menys turisme, més vida, Benedicto ha aclarado que "no lo ha leído" pero ha detallado que el Fòrum ya ha participado en otras movilizaciones de este tipo y "en ninguna ha habido ningún problema", por lo que ha apelado a que esto "siga siendo así". "Este es el talante del Fòrum, que lleva toda la vida dando la cara y así se quiere seguir manifestando", ha alegado.

Asimismo, ha apuntado que la intención es que haya "mucha gente" en la manifestación y ha subrayado que su propósito es "convencer", ya que el Fòrum quiere "persuadir" y "enamorar" de sus propuestas. "A garrotazos no se enamora nadie y se hará de manera pacífica, como se ha hecho siempre", ha sostenido.