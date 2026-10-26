¿Cómo funciona el sistema de 'Cita Previa' de la Guardia Civil? Evita esperas y recibe una mejor atención

1128657.1.260.149.20261026165424 Archivo - Operación 'Cibermot'. La Guardia Civil evita una estafa de 2,2 millones de euros gracias a una denuncia telemática. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil dispone desde octubre de 2021 de un sistema de 'Cita Previa' que permite interponer una denuncia, ya sea penal o administrativa, o realizar cualquier trámite no urgente evitando esperas para ser atendido y mejorando la atención recibida.

Desde su implantación y dados los buenos resultados obtenidos desde entonces, ha explicado la Zona de Baleares de la Guardia Civil en un comunicado, el sistema se ha expandido a más de 380 puestos de todo el territorio nacional.

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO?

El servicio de cita previa permite reservar desde la página web oficial un turno de atención personal en las oficinas de la Guardia Civil, bien para la presentación de denuncias o para la realización de cualquier otro trámite no urgente de los que se pueden realizar en un puesto.

La reserva de una cita no es un trámite obligatorio, ya que el ciudadano puede seguir acudiendo a las dependencias de la Guardia Civil directamente, como se ha hecho tradicionalmente.

Entre sus finalidades está la de evitar demoras en la espera para ser atendido y ofrecer a las personas una mejor atención al poner a su disposición a un agente durante el tiempo necesario.

También, ha subrayado el Instituto Armado, permite respetar las prácticas higiénico-sanitarias al evitar aglomeraciones innecesarias en las dependencias.

Complementado con la presentación de la denuncia electrónica a través de la web oficial, el servicio de cita previa ayuda a agilizar los trámites y el tiempo empleado en la ratificación de las mismas en las oficinas de atención al ciudadano.

¿CUÁNDO NO ESTÁ RECOMENDADO?

Aunque es un servicio extendido, hay casos para los que no está recomendado su uso, principalmente si el trámite está relacionado con la interposición de una denuncia.

La Guardia Civil desaconseja su uso cuando se tengan que denunciar delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación, casos de violencia de género, cuando el autor pueda ser reconocido por la víctima o los testigos o en las desapariciones de personas.

Tampoco es conveniente cuando la víctima sea menor de edad o tenga algún tipo de discapacidad, cuando el delito se está cometiendo o se acaba de cometer, si se ha producido mediante el escalo o la fractura de puertas, ventanas o paredes o cuando los hechos requieran de una pronta presencia de los agentes en el lugar de los hechos.