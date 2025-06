La Fundación Bit participa en el South Summit para dar a conocer los nodos de innovación y el ecosistema emprendedor

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit participa esta semana en el South Summit 2025, que se celebra en Madrid, con un expositor propio para dar a conocer el ecosistema emprendedor y los principales nodos de innovación de Baleares, como son el ParcBit, el CentreBit Menorca y el CentreBit Ibiza.

En el expositor, según ha señalado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, también participan dos empresas emergentes vinculadas al programa Emprenbit de la Fundación. Concretamente, Beloo, una plataforma diseñada para mejorar la seguridad de los ciclistas, e IberianTax, dedicada a servicios fiscales para no residentes.

Igualmente, estarán presentes la ganadora de los galardones especiales del 18º cumpleaños de los Premios EmprendeXXI en la categoría de Escalabilidad, TripResale, y la finalista Voltic, a través de la iniciativa de CaixaBank con la que también colabora la Fundación Bit.

También participantes del programa Emprenbit compitieron en la final junto con una veintena de empresas seleccionadas de entre las más prometedoras del panorama emprendedor de España.

Como parte del programa institucional, el director general de Innovación y Desarrollo Tecnológico y vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González, intervendrá en el panel de expertos 'Spain on the Rise: Uniting for a Thriving Startup Ecosystem'.

En este espacio, González compartirá mesa con el coordinador de área en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carlos Herranz, y la subdirectora de Emprendimiento de Valencia Innovation Capital, Lucía Calabria.

El panel pondrá el foco en la colaboración entre territorios para potenciar un ecosistema de innovación competitivo y conectado en el ámbito estatal e internacional.

La participación de la Fundación Bit en el South Summit es una iniciativa promovida por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación con el objetivo de posicionar las Islas como un territorio atractivo para emprendedores e inversores, así como atraer talento, proyectos y nuevas empresas tecnológicas.

Igualmente, se quiere reforzar la visibilidad del programa Emprenbit y dar a conocer los servicios y las infraestructuras que la Fundación pone a disposición del tejido innovador balear.