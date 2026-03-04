La Fundación Bit presenta el Gemelo Digital de Baleares en la feria 4YFN

Representantes de la Fundación Bit, en la feria 4YFN. - CAIB

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha presentado el Gemelo Digital de Baleares, una herramienta de innovación aplicada la gestión turística, ambiental y de los servicios públicos, en la feria 4YFN.

Al acontecimiento han asistido el vicepresidente de la fundación, Sebastián González, y los delegados territoriales de Menorca y Eivissa, Llorenç Cardona y Daniel Juan, respectivamente.

Los representantes de la Fundación Bit han aprovechado su asistencia en la feria, considerada una de las más importantes del mundo en el ámbito de las empresas emergentes, para presentar el Gemelo Digital, que cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros y busca mejorar la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia en la toma de decisiones públicas a través del análisis de datos.

También han visitado los expositores de empresas destacadas del ParcBit como Open Cosmos y Wireless DNA, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Por su parte, el equipo de Emprenbit ha visitado Anyformat, empresa incubada en el ParcBit presente en la feria, y ha mantenido reuniones con diferentes inversores.

Asimismo, ha visitado, junto con la representación de la Fundación Bit, el expositor de los Premios EmprendeXXI, que este año cuentan con tres finalistas emprendedores, ParcBit en Mallorca, CentreBit Eivissa y CentreBit Menorca.

Esta tarde está previsto que visiten el expositor de la aceleradora SeedRocket, reconocida por ser la primera en España en apoyar a empresas emergentes tecnológicas en fases iniciales, especialmente del sector TIC.

El delegado territorial de la Fundación Bit en Eivissa ha mantenido reuniones con varios inversores, como Encomenda Capital Partners, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de financiación y colaboración para empresas emergentes.

Durante estos encuentros, se han explorado posibles alianzas estratégicas, inversiones en proyectos innovadores y la participación en programas de mentoría para reforzar la internacionalización de las empresas de la isla.

El delegado territorial de la Fundación Bit en Menorca, por su parte, ha mantenido encuentros con empresas del sector IoT e IA como Libelium y Multiverse Computing, centrándose en las soluciones tecnológicas aplicables en la isla.

El objetivo de estas reuniones ha sido establecer sinergias para futuras colaboraciones en innovación y apertura de mercados para empresas emergentes locales, fomentando el desarrollo del tejido tecnológico de Menorca.