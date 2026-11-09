La Fundación Endesa entrega kits de robótica a 26 centros educativos de Baleares - FUNDACIÓN ENDESA

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha entregado este lunes kits de robótica a los 26 centros educativos de Baleares que participan en la duodécima edición de la iniciativa RetoTech. La entrega, que ha tenido lugar en un acto celebrado en el CEIP Escola Graduada de Palma, ha contado con la participación del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y del director de Endesa en Baleares, Martí Ribas.

RetoTech, según ha informado la Fundación Endesa en un comunicado, es una iniciativa educativa con la cual se pretende acerca y fomentar la emprendeduría tecnológica y los estudios de carreras STEM entre los jóvenes de los centros educativos de Madrid, Aragón, Andalucía, Catalunya, Extremadura, Baleares y Canarias.

En colaboración con los gobiernos autonómicos, el programa reta a los estudiantes y docentes a desarrollar durante el curso escolar un proyecto tecnológico que incluya robótica y, como novedad de este año, inteligencia artificial, enfocado a resolver problemas de su entorno social y escolar.

En esta edición, la Fundación Endesa ha seleccionado 225 centros educativos, de los cuales 26 son de Baleares. La mayoría, 15, son de educación secundaria, mientras los 11 restantes son de primaria.

En total, ya son 153 los centros y 6.300 los alumnos del archipiélago que han participado en las siete ediciones del programa que se han celebrado en Baleares.

La Fundación Endesa entregará un total de 17 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán en los festivales autonómicos que tendrán lugar al finalizar el curso 2026-2027.