La Fundación Endesa lanza la XI edición de los premios Educa para reconocer proyectos que impulsan la sostenibilidad - ENDESA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha puesto en marcha la XI edición de los premios Educa, con el objetivo de reconocer proyectos de estudiantes y centros educativos de Baleares que promuevan la transición energética, el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente desde las aulas.

Así lo han explicado este martes en un comunicado los organizadores, que han detallado que la convocatoria, que estará abierta hasta el 30 de octubre, cuenta con dos categorías de participación y repartirá 10.000 euros en premios.

Una de ellas es la de 'Proyectos de estudiantes', dirigida a equipos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que deberán presentar propuestas orientadas a promover la transición energética desde un enfoque integral y vinculado al currículum escolar. En esta categoría, el primer premio está dotado con 2.500 euros y el segundo con 2.000 euros.

La segunda categoría es la de 'Proyectos de centros educativos', que busca reconocer iniciativas de carácter global en las que participe toda la comunidad educativa, con una visión a largo plazo y articulada en torno a la sostenibilidad, la cooperación con otras entidades del entorno y el compromiso con un futuro verde. En este caso, se entregará un primer premio de 3.000 euros y un segundo de 2.500 euros.

A lo largo de las diez ediciones anteriores, en Baleares se han evaluado un total de 43 proyectos, con la participación de 1.593 alumnos. De esta manera, estos galardones "se han consolidado como una iniciativa que promueve desde las aulas nuevas formas de entender la relación con la energía, la sostenibilidad y el medio ambiente".

En el conjunto de España, los Premios Endesa Educa han acumulado desde 2016 un total de 1.553 proyectos y 49.737 alumnos participantes. En la última edición se presentaron 225 proyectos y participaron 6.917 alumnos de centros educativos de todo el país.

Una de las principales líneas de actuación del programa Endesa Educa son sus talleres itinerantes, actividades presenciales y gratuitas que llevan la educación energética directamente a los centros escolares.

Las propuestas, adaptadas a cada etapa educativa, permiten a los alumnos acercarse a conceptos relacionados con la electricidad, las fuentes de energía, la eficiencia energética y el consumo responsable mediante dinámicas participativas.

Además, los centros pueden realizar visitas educativas a instalaciones de energías renovables de Endesa, donde los estudiantes pueden conocer de primera mano cómo se genera la electricidad a partir de fuentes renovables y comprender su funcionamiento y su papel en la transición energética.