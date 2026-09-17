La Fundación Pilar i Joan Miró en Mallorca estrena este viernes tres proyectos artísticos en el marco de la Nit de l'Art

El regidor de Cultura de Palma, Javier Bonet, en la Fundación Pilar i Joan Miró. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pilar i Joan Miró en Mallorca estrenará este viernes, a las 19.00 horas, tres proyectos artísticos de Pedro Torres, Isabel Servera y Carlos Casas, coincidiendo con la jornada previa de la nueva edición de la Nit de l'Art.

El regidor de Cultura, Javier Bonet, ha destacado durante la presentación de los proyectos "el espléndido momento que vive la Fundación Miró, que se pone nuevamente de manifiesto con la inauguración de las excelentes propuestas creativas", que se podrán visitar hasta el 11 de abril en diferentes dependencias del espacio.

El proyecto 'Jora', una instalación 'site specific', es de Pedro Torres, un artista brasileño que reside en Barcelona y que suele utilizar en sus trabajos medios muy diversos, como sonido, vídeo o fotografía. 'Jora' ocupará el Espai Cúbic con una propuesta innovadora que parte de la observación de la luz dentro del entorno de la fundación.

Por otro lado, Isabel Servera, artista plástica mallorquina que también reside en Barcelona, ha presentado 'Alenades', un proyecto que recupera las técnicas artesanales de elaboración de cestas con material de palma, tradicional de las poblaciones del Llevant de Mallorca.

En este caso, la muestra, que combina instalación y escultura, se podrá visitar en el Espai Zero.

Por último, llegan las dos películas inmersivas 'Cementery' y 'Bestiari', del cineasta barcelonés Carlos Casas. Ambos metrajes se podrán ver en el espacio del Auditorio.

Los filmes se enmarcan en la tradición artística del cine documental y son piezas visuales y sonoras con capacidad para recrear entornos que motivan y estimulan las sensaciones del espectador.

Casas cuenta con una trayectoria a nivel internacional y ha presentado sus obras a festivales como los de Shanghái, Bangkok, Estambul o Rotterdam, además de la Bienal de Venecia, que ha acogido recientemente la pieza 'Bestiari'.

NIT DE L'ART 2026

Bonet ha invitado a la ciudadanía a disfrutar este sábado de la programación de la Nit de l'Art, evento organizado por la asociación de galeristas Art Palma Contemporani que este año celebra su trigésimo aniversario.

El Ayuntamiento de Palma participa en esta edición con la inauguración de estas tres exposiciones en la Fundació Pilar i Joan Miró, junto con las que acogerá el Casal Solleric, de Rebeca Morey y Bel Fullana, o la que se puede visitar en el Espai Cor, 'El cor del bosc', de Fabián Schalekamp.