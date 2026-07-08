Fúnez pide a Sánchez que "no se lave las manos" con el conflicto médico

Archivo - La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MENORCA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales del PP Carmen Fúnez, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "deje de lavarse las manos" y le ha instado a asumir su responsabilidad para poner fin al conflicto con los médicos, después de que la huelga nacional contra el nuevo Estatuto Marco acumule ya 31 jornadas de paro y haya provocado la cancelación de 4.529 actos médicos en Menorca y 86.957 en Baleares.

Fúnez ha remarcado que desde el inicio de las movilizaciones en diciembre de 2025 y durante las seis semanas de huelga celebradas este año, en Menorca se han suspendido 147 intervenciones quirúrgicas, 3.163 consultas externas y pruebas diagnósticas y 1.219 consultas de Atención Primaria. "Estas cifras evidencian el impacto que el conflicto está teniendo sobre pacientes y profesionales", ha manifestado.

La 'popular' ha realizado estas declaraciones tras mantener, durante su visita a Menorca, una reunión de trabajo con representantes del Sindicato Médico de Baleares, para conocer de primera mano la situación que atraviesa la sanidad pública y escuchar las principales reivindicaciones del colectivo. En el encuentro han participado también el presidente del PP Menorca, Cristóbal Marqués; el diputado nacional por Baleares, Joan Mesquida; la consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carmen Reynés, y el gerente del Área de Salud de Menorca, Bernardo Pax.

Tras el encuentro, Fúnez ha asegurado que el PP mantiene una forma de actuar "radicalmente distinta" a la del Gobierno central. "Nosotros sí nos sentamos con quienes sostienen cada día nuestro sistema sanitario. Escuchamos a los profesionales, dialogamos con ellos y buscamos soluciones. Frente al ninguneo, el sectarismo y la falta de diálogo del sanchismo, el cambio está más cerca", ha afirmado.

Por otro lado, la dirigente ha contrapuesto la gestión del Govern con la del Ejecutivo central. "Mientras el Govern recupera derechos como la carrera profesional, completa plantillas especialmente sensibles y acerca la atención sanitaria a los menorquines para evitar desplazamientos a Palma, en Moncloa hay un Gobierno que lleva meses enfrentado con los propios profesionales sanitarios y ha convertido la sanidad en un foco permanente de conflicto", ha espetado.

De la misma manera, ha criticado especialmente que, después de cerca de un año de huelga, la única respuesta del presidente del Gobierno haya sido "enviar una carta que ni siquiera firma él, la firma su jefe de Gabinete". "Los médicos pidieron reunirse con Sánchez y su respuesta ha sido decirles que esto no va con él, como si no fuera su Ministerio, su ministra y las decisiones de su Gobierno. No puede lavarse las manos de esta manera en un asunto de esta importancia", ha indicado.

La vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales ha considerado que esta carta es "un insulto a los profesionales sanitarios y una humillación para los pacientes que llevan meses viendo cómo se retrasan consultas, operaciones y pruebas diagnósticas". "Sánchez se lava las manos con el conflicto sanitario igual que se lava las manos con la corrupción que le ahoga. Los problemas que preocupan al Gobierno no son la sanidad o los servicios públicos, sino la corrupción y que no les metan en la cárcel", ha asegurado.

Fúnez también ha subrayado que "la actitud de Sánchez contrasta radicalmente con la mantenida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sí se reunió con los profesionales, les escuchó y les planteó propuestas para solucionar el conflicto que ha generado el Gobierno central".

Finalmente, la vicesecretaria ha reiterado el compromiso del PP con "una sanidad pública fuerte, basada en el diálogo con los profesionales y en la mejora de la atención a los pacientes". En este sentido, ha reclamado al Gobierno central la retirada del actual borrador del Estatuto Marco y el inicio de una nueva negociación desde cero. "Con diálogo, con consenso y respeto hacia todos los profesionales, porque la sanidad no se gestiona con propaganda. La sanidad se gestiona escuchando a quienes trabajan en ella todos los días", ha concluido.