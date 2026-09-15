Galmés agradece al coronel Carlos de Montemayor su labor al frente de la base aérea de Son Sant Joan. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recibido en audiencia al coronel jefe del Sector Aéreo de Palma, Carlos de Montemayor, jefe de la base aérea de Son Sant Joan, Ala 49 y RCC Balears, y comandante militar de los aeropuertos de Palma y Eivissa, que este viernes pondrá fin a su etapa, después de asumir el mando en noviembre de 2024.

Durante el encuentro, el presidente Galmés ha agradecido al coronel la "labor desarrollada durante estos años y su disposición y compromiso con Mallorca". Llorenç Galmés también le ha deseado "muchos éxitos en su nueva etapa profesional".

Como muestra de agradecimiento, el presidente del Consell de Mallorca le ha entregado una réplica de la carta portolana de Pere Rossell, fechada en 1447, una de las piezas más relevantes de la cartografía mallorquina medieval y que la institución insular ha adquirido este año.

Este viernes, el coronel Miguel Ángel Arranz tomará posesión como nuevo comandante de la base aérea de Son Sant Joan, en sustitución de Carlos de Montemayor.

De Montemayor también ha sido recibido en audiencia, en este caso en el Parlament, por la presidenta del Govern, Marga Prohens.