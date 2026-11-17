Archivo - El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha señalado que esperará a que los tribunales les comuniquen la posible imputación del vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, para tomar decisiones sobre su futuro.

Esta ha sido su contestación cuando se ha preguntado al representante insular, en rueda de prensa, sobre su postura por la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía contra Bestard, por un posible delito de malversación en el uso que hizo de los coches oficiales.

Galmés ha destacado que "no hay novedad" en el caso y que su posición no ha cambiado en estos últimos días, puesto que desconoce el contenido de la denuncia del Ministerio Público y "no les consta" que esté imputado.

Así, ha aclarado que, pese a "no compartir" la actuación del dirigente de Vox con los coches, ha mostrado su "máximo respeto" por los informes de los funcionarios del Consell, que sostienen que "no cometió ninguna irregularidad" de acuerdo con la normativa interna.