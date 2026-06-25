Galmés se compromete a trabajar para que el PP de Mallorca "continúe creciendo" y permitir a Feijóo "liderar el cambio"

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - PP

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha comprometido a trabajar para que el partido "continúe creciendo" y permitir que su líder, Alberto Núñez Feijóo, "pueda liderar el cambio que necesita España".

De este modo se ha expresado durante su participación en una reunión de presidentes provinciales e insulares del PP celebrada este jueves en Madrid en presencia del propio Feijóo.

Ha sido, según ha informado el PP de Mallorca en un comunicado, de un encuentro de trabajo centrado en el análisis de la actual situación política y en la preparación del partido ante el final del ciclo electoral y las próximas elecciones generales.

Galmés ha asegurado que "el PP llega al final de este ciclo electoral con la responsabilidad de seguir ampliando la confianza de los ciudadanos y ofrecer una alternativa sólida frente al Gobierno de Pedro Sánchez, acosado por la corrupción".

"Desde Mallorca seguiremos trabajando para que el Partido Popular continúe creciendo y para que Alberto Núñez Feijóo pueda liderar el cambio que necesita España. Tenemos un proyecto, tenemos equipo y contamos con una estructura territorial que es nuestro principal activo", ha afirmado.

Para el líder de los 'populares' mallorquines, el PP "es hoy el único partido con una red territorial sólida y preparada para dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos desde cada municipio, cada isla y cada comunidad autónoma".