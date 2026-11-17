Archivo - Imagen de la entrada al túnel de Sóller. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha señalado la "nefasta gestión" que supuso la liberalización del túnel de Sóller durante la legislatura del Pacte y ha adelantado que presentarán un recurso a la sentencia que obliga a incrementar la indemnización a la antigua empresa concesionaria, Globalvía.

De esta manera ha respondido el representante de la institución insular al ser consultado por la resolución adoptada por un Tribunal de Instancia de Palma, que eleva hasta los 33,1 millones de euros la cuantía que tendrá que abonar a la operadora de dicho túnel durante años.

Galmés ha calificado la noticia como "muy mala" para los mallorquines, puesto que añade 16,9 millones a los 12,2 millones que ya abonó el Consell por un contencioso similar, por lo que ha tildado de "capricho" de los dirigentes que gobernaban la institución en 2017.

Por eso, ha remarcado que es "la factura más cara de la historia" que pagará el Consell por la foto que se hicieron la expresidenta del Govern Francina Armengol, el expresidente del Consell de Mallorca Miquel Ensenyat y la exconsellera insular de Territorio e Infraestucturas Mercedes Garrido, cuando se retiró el pago de este túnel.

"Si se hubiesen esperado cinco años a que acabara la concesión, no habría costado nada, por lo que fue una decisión totalmente electoralista, errónea y en contra del interés público", ha mantenido.

Aún así, ha especificado que por "responsabilidad" apelarán a esta sentencia para "defender los intereses de los mallorquines donde haga falta".

Galmés ha aclarado que, pese a que presenten recurso, tendrán que depositar esta cuantía para que después no se tengan que pagar intereses, lo que "afectará a la institución". Para ello, los servicios jurídicos estudiarán los informes y las responsabilidades de los dirigentes de la casa en aquella época.

"Con estos 33 millones se podrían hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida de los mallorquines, como más plazas en residencias, la atención domiciliaria de los mayores, más infraestructuras y más y mejores servicios", ha alegado

Por último, ha insistido que es "una vergüenza" que se "malgastara" el dinero del Consell y ahora se tengan que "pagar las consecuencias".