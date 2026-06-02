Galmés destaca una inversión de 5 millones de euros a las residencias municipales en una visita a la de Campos

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, visita la residencia municipal de Campos - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado el aumento hasta los cinco millones de euros de la convocatoria de ayudas destinada a la gestión y al mantenimiento de las residencias públicas municipales.

Lo ha puesto en valor este martes en una visita a la residencia municipal de Campos, junto con el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer.

Durante la visita, los representantes de la institución insular han conocido el funcionamiento del centro y han compartido un encuentro con el equipo profesional y los residentes, según ha señalado el Consell en una nota de prensa.

El presidente insular ha subrayado que las residencias municipales son un servicio esencial para garantizar una atención próxima y de calidad a las personas mayores de la isla.

Asimismo, ha destacado que con la línea de ayudas, que este año llega a los cinco millones de euros, el Consell reafirma su "compromiso con los ayuntamientos" para que puedan continuar ofreciendo este servicio con todas las garantías.

"La residencia de Campos es un ejemplo de la importante tarea que desarrollan estos centros en los municipios y de la necesidad de continuar reforzando su sostenibilidad", ha añadido.

Por su parte, el presidente del IMAS ha señalado que estas ayudas permiten dar estabilidad económica a unas infraestructuras que "son fundamentales para atender a las personas mayores".

Según Sánchez, el objetivo es reforzar el modelo de proximidad, para que "estas personas puedan continuar viviendo en su entorno habitual, manteniendo los vínculos familiares y sociales, con una atención digna y de calidad".

La residencia municipal de Campos fue una de las beneficiarias de la primera convocatoria de estas subvenciones, impulsada por el Consell de Mallorca el año pasado para dar respuesta a una reivindicación histórica de los municipios que gestionan centros residenciales públicos.

Aquella primera convocatoria contó inicialmente con una dotación de dos millones de euros, ampliada posteriormente con un millón más. Este año, la partida se ha incrementado a con dos millones de euros adicionales, hasta los cinco millones.

La convocatoria, gestionada íntegramente por el IMAS, tiene como objetivo contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las residencias públicas municipales de Mallorca. Los ayuntamientos pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 8 de junio.

Esta línea de ayudas, ha destacado la institución, forma parte de la estrategia para reforzar la red pública de atención a la dependencia.

Los últimos tres años, el Consell ha impulsado "el mayor crecimiento" de plazas residenciales públicas de su historia, con la previsión de incorporar 618 nuevas plazas gestionadas por el IMAS hasta el año 2027.