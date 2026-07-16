Galmés destaca el vínculo de Mallorca con el mar con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen

Procesión de la Virgen del Carmen en Cala Figuera. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido a la procesión con motivo de la celebración de la Virgen del Carmen en Cala Figuera, de la que ha resaltado el "fuerte vínculo" de Mallorca con el mar.

Los actos han comenzado con la misa celebrada en la iglesia de Cala Figuera y, posteriormente, la imagen de la patrona ha recorrido las calles del núcleo en procesión hasta el puerto, acompañada por la Banda Municipal de Música de Santanyí.

Una vez en el muelle, se ha embarcado a la Virgen para protagonizar la procesión marinera, durante la que numerosas embarcaciones engalanadas han navegado por las inmediaciones del puerto, antes de concluir con la tradicional ofrenda floral.

Galmés ha destacado que la festividad de la Virgen del Carmen es una de las tradiciones "más queridas de los pueblos marineros de Mallorca", ya que representa "el respeto, la devoción y el fuerte vínculo que mantiene con el mar", puesto que forma parte de su patrimonio cultural y marítimo.

Durante la celebración, Galmés ha estado acompañado por la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, y diversos miembros de la corporación municipal.