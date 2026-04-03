Galmés participa en la ofrenda floral al Crist de la Sang durante la procesión de Jueves Santo

La procesión del Crist de la Sang a su llegara al Palau del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha realizado esta madrugada la ofrenda floral al Sant Crist de la Sang, cuando la tradicional procesión del Jueves Santo de Palma ha llegado al Palau del Consell.

Por primera vez, el Joc de Ministrils ha formado parte del cortejo procesional con la formación completa desde su recuperación, según ha destacado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre el conjunto histórico de la institución insular pasó de nueve músicos a 15, tal y como era en su composición original. Para la ocasión, se han interpretado diversas piezas recuperadas y adaptadas, como 'Les set paraules de Nostre Senyor Jesucrist', 'S'Acompanyada' y 'El fi dels temps'.

Con motivo de la procesión y como muestra de luto y respeto hacia el Sant Crist de la Sang, patrón de la institución insular, el Palau del Consell luce los damascos en las balconadas y la fachada se ha iluminado de color morado. Las banderas institucionales permanecerán a media asta hasta el domingo a medianoche.