Galmés visita en Felanitx la fábrica de Ramaders Agrupats y destaca la utilización de producto de kilómetro cero. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado este martes la fábrica de embutidos Ramaders Agrupats en su sede de Felanitx y ha destacado la utilización de producto de kilómetro cero.

Galmés ha sido recibido por la gerente de Ramaders Agrupats, Margalida Obrador, y por la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler.

El presidente insular ha conocido de cerca la fábrica de embutidos y el proceso de elaboración de todos los productos cárnicos que manufacturan.

El presidente ha asegurado que está "encantado" de conocer de primera mano cómo trabaja una empresa tan arraigada a la isla y que utiliza productos de kilómetro cero y que produce embutidos tan típicos de Mallorca.

Ramaders Agrupats es una empresa de Felanitx formada por 38 socios ganaderos, que se dedica a criar ganado y a elaborar y vender carne y embutidos.

Trabajan diferentes tipos de productos cárnicos y dispone de una red propia de carnicerías. Esta es una de las empresas que participó en la feria del empleo Job Talent Mallorca organizada por la institución insular.