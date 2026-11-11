Gamarra cree que la huelga es "electoral" y Prohens pone el foco en el PSOE: "Es indecente que se sumen"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, este miércoles en un acto de precampaña en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamrra, ha considerado que la huelga de este miércoles no es laboral sino "electoral", dado que sucede a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Por su parte, la presidenta de los 'populares' en Baleares, Marga Prohens, ha tildado de "indecente" que el PSOE y el PSIB respalden y se sumen a las movilizaciones. "Es un insulto a los trabajadores y a los ciudadanos", ha sostenido.

De este modo se han pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un encuentro de precampaña en Palma titulado 'Mujeres que transforman'.