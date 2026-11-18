Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, durante su comparecencia en el Parlament. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

EIVISSA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido las más de 40 medidas de seguridad impulsadas en el Hospital Can Misses después de que ocurriera una agresión sexual a una paciente.

Así lo ha destacado la consellera de Salud, Manuela García, en una comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament a petición del PSIB tras este y otros sucesos ocurridos.

En su exposición inicial, García ha detallado las medidas implementadas en Can Misses y ha condenado cualquier agresión o acto violento contra pacientes y profesionales, recordando que su obligación es protegerlos.

Igualmente, ha comenzado recordando la evolución del modelo hospitalario en los últimos tiempos, convirtiendo estos espacios sanitarios en lugares "más abiertos y humanos".

También, ha asegurado que situaciones como las registradas en Can Misses se han producido también en otras ciudades. "Ante situaciones así nuestra obligación es actuar y garantizar la seguridad", ha insistido.

La consellera ha recordado los detalles de los hechos registrados, como dos agresiones sexuales contra pacientes ingresadas o el fallecimiento el pasado septiembre de otra mujer ingresada, cuyas circunstancias se investigan bajo secreto de sumario.

Desde mayo se han impulsado más de 40 medidas para evitar que hechos así vuelvan a registrarse. Entre ellas, el refuerzo del servicio de vigilancia por las noches o el cierre a las 22.00 horas de la puerta principal, así como la instalación de nuevas cámaras de vigilancia o de botones antipánico en distintas zonas.

"Una de las prioridades del Govern de Marga Prohens es el cuidado del profesional", ha afirmado también en relación a la seguridad de los sanitarios, agregando que su objetivo es tener "hospitales abiertos, humanizados, pero también seguros".

La diputada socialista Irantzu Fernández ha criticado que García "solo comparece por obligación". "Es una lástima porque demuestra el poco respeto que su Conselleria tiene hacia el Parlament", ha criticado.

Para Fernández, "no se puede tolerar ni la indiferencia ni la falta de explicaciones" en seis meses por parte de la consellera y ha rechazado que los sucesos en Can Misses sean hechos aislados, tal como ha defendido García.

Desde MÉS per Mallorca, la diputada Marta Carrió ha considerado que la apertura de los hospitales no debe retroceder, aunque ha reconocido que es imposible lograr el riesgo cero en temas como las agresiones sexuales.

La diputada del PP, Sandra Palau, ha defendido que no debe confundirse una posible falta de actuación de la consellera con el tiempo transcurrido desde que pasaron los hechos hasta su comparecencia.

García, en su réplica, ha considerado que "se han metido los tres casos en el mismo saco y no tienen nada que ver" y ha vuelto a repasar las medidas de seguridad implementadas.

Sobre las próximas propuestas, García ha asegurado que su objetivo es que haya cuatro vigilantes por turno o aumentar la vigilancia en los centros, entre otras novedades.