García explica que Espai Salut está en cuatro idiomas y que se muestra en la lengua del teléfono del usuario

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado este martes que la aplicación Espai Salut está en cuatro idiomas y que se muestra en el idioma que el usuario tiene como idioma del dispositivo.

Así lo ha asegurado en el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament, de este martes, después de que la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon haya acusado a la Conselleria de vulnerar los derechos lingüísticos de los pacientes.

La ecosoberanista se ha referido, en concreto, a la aplicación Espai Salut, que no está funcionando plenamente en catalán. Según Ramon, determinados informes médicos, informes de laboratorio, hojas de medicación, el calendario de dispensación o la historia clínica digital solo están disponibles en castellano.

García, por su parte, ha afirmado que la aplicación está en cuatro idiomas y que cuando se abre se muestra en el idioma que el usuario tiene como idioma del teléfono. Sobre los documentos, la consellera ha explicado que están en el idioma en que son redactados.

La ecosoberanista, por su parte, ha subrayado que poder ser atendido y poder entender la información sanitaria en la lengua propia "no es un lujo ni un capricho".

"Es un derecho del paciente. Y tenemos derechos que continúan sin estar garantizados en todos los ámbitos del IBSalut y ahora, incluso, tenemos nuevas herramientas digitales que nacen sin garantizarlos plenamente".

Ramon ha exigido a la consellera que garantice derechos. "Un derecho que depende de la suerte del profesional que nos atiende o que desaparece cuando entramos en una aplicación informática, no es un derecho plenamente garantizado", ha afirmado.

Para la diputada de MÉS esta última polémica viene precedida de la eliminación, hace tres años, del requisito de catalán para los profesionales sanitarios. La consellera, sin embargo, ha reprochado que en el año 2023, el Pacte ya rebajara requisitos para facilitar la captación de profesionales.