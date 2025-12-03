Gárriz defiende que los episodios de inundaciones en Ibiza "se gestionaron con eficacia"

El director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de este miércoles - PARLAMENT BALEAR

IBIZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha defendido este miércoles que los últimos episodios de inundaciones en Ibiza "se gestionaron con eficacia". "Las emergencias pusieron a prueba las islas de Ibiza y Formentera, que respondieron con fortaleza", ha asegurado.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, donde ha detallado las actuaciones realizadas tras las fuertes lluvias registradas en Ibiza el pasado septiembre y octubre, unas explicaciones que ha ofrecido "con rigor técnico y absoluta transparencia".

Para comenzar, Gárriz ha expresado su solidaridad con los afectados por las inundaciones. "No están solos. El Govern está respondiendo, ha respondido y seguirá respondiendo ", ha afirmado.

Tras agradecer la labor de los voluntarios, responsables de emergencias e instituciones, el director general ha desgranado las actuaciones llevadas a cabo tanto en Ibiza y en Formentera. Según ha recordado, tras una primera alerta amarilla decretada el 28 de septiembre por la Aemet, "la situación evolucionó rápidamente y el lunes 29 elevé la alerta a nivel naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera".

Gárriz ha puntualizado que la Aemet tiene dos formas de activar sus avisos: predicción y observación. Así, las primeras son "estimaciones en tiempo no reales", mientras que el segundo caso conlleva un escaso tiempo de reacción. También ha puntualizado que una cosa son los avisos meteorológicos y otra, las alertas de protección civil.

En relación a la primera inundación provocada por el exhuracán Gabrielle, ha recordado que se llegaron a acumular más de 200 litros por metro cuadrado. "Éramos muy conscientes de lo que estaba pasando en Ibiza desde el minuto uno", ha dicho.

Gárriz se ha referido, entre otras cosas, a la recomendación lanzada el día de la Dana a los padres de escolares para que los niños permanecieran en los colegios, evitando así su "exposición al riesgo". También se ha referido a la llegada de la UME y del contingente de refuerzo desde Mallorca.

"Cualquier movimiento que hagamos, lo hacemos desde el primer momento" evitando perder tiempo, ha manifestado Gárriz al comentar la activación de todos los efectivos procedentes de otros lugares.

Una vez finalizaron las fuertes lluvias, según ha dicho, el objetivo principal fue recuperar rápidamente la normalidad en la Isla, para lo que trabajaron más de 450 efectivos.

En cuanto a las inundaciones del segundo episodio el pasado octubre, la Dana Alice, Gárriz ha repasado también todo lo acontecido defendiendo la "agilidad" con la que actuaron. Entre otros ejemplos, ha destacado cómo una carrera prevista en Formentera fue suspendida, a pesar de la "presión social" para que se celebrara.

En esta ocasión volvió a solicitarse la intervención de la UME, activada "en tiempo récord", según ha recordado.

Gárriz ha recordado que, durante este segundo episodio, estaban previstas las fiestas de cierre de las grandes discotecas de Ibiza, a cuyos responsables avisaron sobre la situación y alertaron de posibles responsabilidades.