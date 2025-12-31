Ginard confía en solucionar la concesión de plazas turísticas y aboga por el diálogo y el consenso

El nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Guinard, toma posesión del cargo. - EUROPA PRESS

PALMA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Guinard, ha tomado posesión del cargo este miércoles en un acto en el que ha subrayado que afronta esta nueva etapa con el diálogo y el consenso como hoja de ruta y ha augurado solucionar la concesión de plazas turísticas en los próximos meses.

Tras la toma de posesión, celebrada en el Palau del Consell con la presencia del presidente insular, Llorenç Galmés, y del resto de consellers, Guinard ha destacado que el turismo es el motor económico de la isla y que, a diferencia de "otros grupos y gobiernos", el de Galmés está "profundamente orgulloso" de ello.

El nuevo conseller ha puesto como asignatura pendiente la concesión de plazas de alquiler turístico, cuyo procedimiento fue suspendido. "Tenemos que encontrar la mejor solución posible", ha dicho, confiando en que se pueda dar en los próximos meses.

Guinard, hasta ahora director insular de Cultura, sustituye así a José Marcial Rodríguez, que presentó su renuncia este martes, según informó el Consell.

Precisamente, tanto Galmés como Guinard han agradecido el trabajo realizado por Rodríguez al frente del departamento de Turismo durante estos dos años y medio, destacando su "compromiso, lealtad, esfuerzo y dedicación".