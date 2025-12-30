Guillem Ginard será el nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca tras la renuncia de Marcial Rodríguez

El nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora conseller de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, será el nuevo conseller de Turismo tras la renuncia de José Marcial Rodríguez.

El nombramiento de Ginard se produce después de que Marcial Rodríguez haya presentado este martes su renuncia como conseller de Turismo, según ha informado la institución insular, para volver a la actividad privada con vistas a preparar su jubilación prevista para los próximos meses.

Asimismo, está previsto que el nuevo responsable de Turismo tome posesión de su cargo este miércoles en un acto en el Palau del Consell.

Desde el Consell han señalado en una nota de prensa que el nombramiento de Ginard "responde a la apuesta decidida de la institución por el binomio cultura y turismo como una estrategia clave en esta legislatura".

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha agradecido "el paso valiente" Ginard, destacando que desde el inicio de la legislatura su equipo de gobierno está "consolidando la posición de Mallorca como un referente internacional de turismo responsable y sostenible".

El objetivo, según Galmés, es construir un futuro equilibrado entre el desarrollo económico, la conservación de los valores de la isla y el bienestar de los residentes.

"El nuevo conseller de Turismo aportará todo su conocimiento del sector de la cultura al sector turístico para profundizar en esta estrategia y para avanzar aún más en la consolidación de Mallorca como un destino cultural en el ámbito internacional", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente insular ha agradecido a Marcial Rodríguez "el compromiso, la lealtad y el trabajo realizado en beneficio de Mallorca y del sector turístico durante estos años".

Igualmente, ha puesto en valor "la gran labor" llevada a cabo por Rodríguez de reestructurar y modernizar el departamento de Turismo, ordenar la oferta turística y luchar contra el intrusismo.

El hasta ahora titular del departamento de Cultura ha agradecido "el apoyo al presidente Llorenç Galmés y a todo su equipo durante estos más de dos años" en el cargo.

La institución insular ha resaltado los "hitos" que deja Rodríguez, como el mayor presupuesto para el departamento de Turismo, de 32,4 millones de euros para el año 2026; el refuerzo de la plantilla con 23 nuevos profesionales y el Método Bitácora Mallorca, un modelo operativo basado en la inteligencia de datos y la monitorización constante.

Según la institución, una vez cumplidos los objetivos marcados al inicio de la legislatura, ahora el Departamento entra en una nueva fase de consolidación y gestión ordinaria, "apostando como nunca por el binomio turismo y cultura", liderado por Ginard.