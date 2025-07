El GOB alerta de "irregularidades graves" por parte del Ayuntamiento de Capdepera en la tramitación de Sa Pedruscada

Denuncian que la junta de gobierno local aprobó un proyecto que no es el que finalmente se quiere ejecutar

PALMA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El GOB Mallorca ha advertido que el Ayuntamiento de Capdepera podría haber "incurrido en irregularidades graves" en la tramitación del proyecto urbanístico de Sa Pedruscada.

Según un análisis de los expedientes municipales y las actuaciones posteriores, la organización ecologista ha puesto sobre la mesa este martes "serias dudas" sobre la transparencia administrativa, la legalidad del procedimiento y las "verdaderas intenciones" de la tramitación de la parcela UA-11.

En una nota de prensa, han expuesto que el 6 de septiembre de 2022 la junta de gobierno local aprobó definitivamente la delimitación de la UA-11 basándose en un proyecto de 2013 redactado por el arquitecto Mateu Carrió.

No obstante, han asegurado que este proyecto no se llevó a aprobar definitivamente en su momento y que no es el que ahora se pretende ejecutar.

Así, según el GOB, el proyecto que se quiere llevar a cabo, impulsado por la promotora Residencial Vista Alegre Sau, prevé la construcción de hasta 78 viviendas y fue presentado el 13 de septiembre de 2022.

Este proyecto incluye una reparcelación y dotación de servicios que, han señalado, no fue mencionado en ninguno de los acuerdos iniciales ni comunicaciones oficiales.

A pesar de los "advertimientos" del Consell de Mallorca, que apuntó "varias deficiencias legales", el Ayuntamiento convalidó retroactivamente el acuerdo de la junta de gobierno local y evitó una nueva aprobación oficial en el pleno.

Para los ecologistas, esta situación permitió que la tramitación siguiera su curso sin hacer pública "la intención real" que es, a su parecer, una transformación urbanística "masiva" que no coincide con el proyecto original de Mateu Carrió.

De hecho, han subrayado que el documento, elaborado por el abogado de los vecinos y el GOB, denuncia que el proyecto ejecutivo real "se ocultó deliberadamente" en las comunicaciones al Consell y al Registro de Urbanismo de Baleares.