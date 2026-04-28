El GOB alerta que el vallado de la finca s'Estalella puede tener un "impacto irreversible" sobre hábitats y especies

Vallado de la finca s'Estalella que corta un camino de paso. - GOB

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha advertido que el vallado del litoral de la finca de s'Estalella puede provocar "impactos irreversibles" sobre hábitats y especies de alto valor ecológico incluidos dentro de espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Los ecologistas han explicado que el cierre, ejecutado con palos de madera y malla cinegética a lo largo de todo el litoral colindante con la finca, impide el paso por los caminos tradicionales utilizados hasta ahora por excursionistas y ciclistas entre el Racó de s'Arena --s'Estanyol-- y el Pas de Vallgornera.

En una nota de prensa, el GOB ha recalcado que este itinerario había sido habilitado por el Ayuntamiento de Llucmajor como ruta senderista.

Esta actuación obliga ahora los usuarios a transitar fuera de los caminos, directamente sobre el rocaje litoral, donde "no existen senderos habilitados". "Este hecho no solo incrementa la erosión del terreno, sino que provoca el pisado directo de comunidades vegetales de alto valor ecológico", han argumentado.

Estas comunidades forman parte de Hábitats de Interés Comunitario recogidos a la Directiva europea Hábitats y se encuentran, en esta zona, en un estado de conservación "notable".

Concretamente, corresponden a los hábitats como los acantilados con vegetación de costas mediterráneas con 'Limonium', formaciones bajas de 'Euphorbia' próximas a acantilados y matorrales espinosos endémicos del tipo frigánico.

Estos hábitats acogen especies de flora de "distribución restringida" y "gran sensibilidad" al pisado, como 'Limonium minutum', los 'socarrells' --'Launaea cervicornis'--, las 'lletreres' --'Euphorbia pythiusa'-- o la 'Corions monspeliensis'.

"El desplazamiento forzado del tráfico de personas y bicicletas hacia estas zonas puede provocar su rápida degradación y desaparición, especialmente en tramos donde el espacio disponible entre el cierre y los acantilados es inferior a los diez metros", han señalado.

Además, han sostenido que el paso fuera del camino comporta el "movimiento de piedras y rocas", lo que "alteraría los microhábitats de invertebrados", entre los que han destacado varias especies endémicas de escarabajos tenebriónidos.

El GOB ha apuntado que parte de los palos del cierre se han fijado con "materiales impropios" como cemento u hormigón y que en algunos tramos "se ha eliminado vegetación existente", entre los que incluyen matas, pinos y sabinas.

Igualmente, han constatado que uno de los carteles informativos de Red Natura 2000, situado al inicio de la finca en la zona de Vallgornera, ha quedado "integrado dentro del perímetro cerrado", lo que "dificulta su función informativa".

Por estos motivos, el GOB ha solicitado a la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural si se han evaluado previamente las repercusiones de este cierre sobre los hábitats de interés comunitario que justificaron la declaración del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Cap Enderrocat-Cap Blanc.