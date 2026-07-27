El GOB celebra el "éxito histórico" de la protesta y pide la dimisión del delegado ante la "actuación desproporcionada"

Decenas de personas durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha celebrado este lunes el "éxito histórico" de la manifestación celebrada este domingo con el lema 'Mallorca, al límite' y ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ante una actuación "desproporcionada y violenta" de la Policía Nacional que exigen que se aclare.

En un comunicado, el grupo ecologista ha condenado la actuación de la Policía Nacional al término de la manifestación alegando que "no se puede aceptar" que una protesta "pacífica y ejemplar" termine con personas heridas, entre ellas un fotoperiodista. Así, ha esperado la la "pronta recuperación de las personas heridas y que se depuren responsabilidades".

Por otra parte, ha mostrado su "profundo agradecimiento a las cerca de 70.000 personas" que llenaron las calles de Palma, una movilización que "ha superado todas las previsiones y que se convierte en una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia reciente de Mallorca".

Además, han agradecido al movimiento 'Menys turisme, més vida', impulsor de la convocatoria, así como a las 145 entidades que se han adherido y han contribuido a "hacer posible esta demostración de fuerza colectiva".

Según su opinión, esta movilización envía "un mensaje muy claro" sobre que el pueblo de Mallorca "está harto de la masificación, la saturación y la falta de respeto a los límites de la isla" y que la masificación turística, la saturación de los recursos, la destrucción del territorio, la crisis de la vivienda y la pérdida progresiva de calidad de vida provoca un malestar social que "ya no puede ignorarse".

Consideran que el éxito de la convocatoria, muy superior al de las movilizaciones de los dos veranos anteriores, es un síntoma claro del creciente malestar en la ciudadanía y de que la sociedad mallorquina reclama un "cambio profundo de rumbo". "No se trata de una protesta puntual, sino de la expresión de un malestar acumulado durante años ante unas políticas que han seguido alimentando un modelo de gestión basado en un crecimiento ilimitado incompatible con los límites físicos y sociales de Mallorca".

Por todo ello y "ante la magnitud del clamor ciudadano" expresado en la manifestación, el GOB solicitará una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien consideran que "no puede seguir atribuyendo la situación actual exclusivamente a las decisiones de gobiernos anteriores".

Así, señalan que durante esta legislatura, su Ejecutivo ha impulsado un conjunto de normas que "profundizan en el mismo modelo que ha llevado a Mallorca al actual escenario de colapso" como la Ley de simplificación administrativa, el decreto ley 3/2025, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Palma, la Ley de proyectos residenciales estratégicos, y la ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Baleares y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas.

Según el GOB, estas iniciativas legislativas no responden al clamor social expresado este domingo en las calles de Palma, sino que consolidan un "modelo basado en más urbanización, más consumo de territorio y mayor presión sobre unos recursos que ya se encuentran al límite".

"Prohens no puede ignorar las reclamaciones masivas y mayoritarias expresadas ayer, le pedimos que rectifique, derogue estas leyes e impulse políticas valientes que afronten las causas reales del colapso que sufre la isla", concluyen antes de añadir que "Mallorca ha llegado al límite y es hora de parar".