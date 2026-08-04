GOB y Terraferida piden acabar con el alquiler turístico y no urbanizar suelo rústico como respuesta al 26J

El GOB y Terraferida instan al Govern y al Consell de Mallorca a establecer medidas tras la manifestación del 26J. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El GOB y Terraferida han reclamado este martes al Govern y al Consell de Mallorca que pongan fin al alquiler turístico y frenen la urbanización del suelo rústico para responder a las reivindicaciones planteadas en la manifestación contra la masificación turística celebrada el pasado 26 de julio en Palma.

Según ha señalado la vicepresidenta del GOB, Antonina Siquier, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, son, a su juicio, "las dos únicas personas que pueden tomar medidas contra la masificación", en línea con las demandas que, según las entidades convocantes, expresaron las 70.000 personas que participaron en la protesta.

Entre las principales propuestas, ambas organizaciones han reclamado acabar con el alquiler turístico para recuperar viviendas destinadas al uso residencial a precios asequibles y declarar toda Mallorca como zona de mercado residencial tensionado. Asimismo, han pedido prohibir nuevas edificaciones residenciales en suelo rústico y decretar una moratoria inmediata a la construcción de nuevas piscinas.

Las entidades han defendido que estas actuaciones constituyen las primeras medidas que el Govern y el Consell pueden adoptar de forma inmediata para empezar a revertir la presión urbanística y turística que soporta Mallorca y responder a las demandas expresadas durante la movilización.