El Gobierno central destina 1,2 millones a Baleares para programas de cohesión sanitaria y trasplantes

Archivo - Cirujanos en un trasplante renal - EUROPA PRESS/HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO DE SEVILLA

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, destinar a Baleares 1,2 millones de euros para programas de cohesión sanitaria y trasplantes.

Según ha señalado Presidencia del Gobierno en un comunicado, esta cuantía se destina al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y a la formación continuada en el uso racional de los medicamentos. Entre las actuaciones financiables se incluyen programas para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados.

Otras actuaciones que se pueden financiar son el impulso de la deprescripción y la receta electrónica, el refuerzo de la farmacovigilancia, la lucha contra las resistencias a los antibióticos, la mejoría de la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.

Los fondos también financiarán la formación continuada de profesionales en uso racional de medicamentos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias

OTRAS FINANCIACIONES DEL GOBIERNO

El Ministerio de Sanidad destinará también 3,4 millones de euros al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y al Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, de los cuales 48.880 euros corresponden a las Islas.

Estos fondos financiarán actuaciones de información y promoción de la donación de médula ósea, el tipaje y otras determinaciones de los donantes, la acreditación de centros de colecta y de trasplante de progenitores hematopoyéticos, el análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos y medidas para facilitar la captación de nuevos donantes.

Además, 700.000 euros se destinan a reforzar la calidad y seguridad en la obtención y el trasplante de órganos y a optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes.

La distribución de estos fondos tiene en cuenta, respectivamente, los traslados de órganos para trasplante entre comunidades autónomas realizados en 2025 y el número de casos en seguimiento con datos actualizados en 2024.