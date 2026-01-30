El Gobierno central reivindica proyectos como la ruta senderista de Llevant para "transformar la oferta turística"

Visita de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, al Museu Regional d'Artà. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha puesto en valor las inversiones efectuadas por el Estado en actuaciones como la ruta senderista de Llevant y ha destacado su capacidad para "transformar y mejorar la oferta turística".

Sánchez ha hecho estas declaraciones durante su visita de este viernes a las distintas intervenciones que se ejecutan en el municipio de Artà y que han sido financiadas por el Ministerio de Industria y Turismo por un valor total de casi tres millones de euros.

En un comunicado, el Ministerio ha detallado que esta nueva ruta GR-226 tiene un presupuesto de unos 915.000 euros y servirá para unir Artà con los municipios de Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç y Manacor a través de 104 kilómetros.

El Ejecutivo central también ha destinado poco más de un millón de euros a comprar el edificio que acoge el Museu Regional d'Artà, en el que se ha habilitado una oficina de información turística, y cerca de 919.000 a la compra del aparcamiento de Sa Clota, en este mismo municipio.

"Son proyectos para impulsar un modelo turístico que encaja con el de Artà, muy ligado a la naturaleza y el patrimonio, respetuoso y equilibrado", ha destacado Sánchez.

Durante la visita ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Manolo Galán, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y el director general de Turismo del Govern, Miquel Rosselló.

La inversión para crear la ruta senderista de Llevant, cuyas actuaciones ejecuta el Consell de Mallorca desde el verano pasado, proviene de las ayudas que se habilitaron en su momento desde la Secretaría de Estado de Turismo para paliar los efectos de la quiebra del turoperador Thomas Cook.

Las otras dos inversiones visitadas en el municipio de Artà están financiadas a través de fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. En total, Baleares cuenta con una partida de 100 millones de euros específica por su "necesidad de actuaciones singulares por la condición de territorio extrapeninsular y para paliar las externalidades de su elevada dependencia de la actividad turística".

Más de 80 millones de esta partida se reparten en proyectos específicos entre todos los municipios de Baleares, como los visitados este viernes en Artà.

"Son proyectos que no sólo transforman y mejoran la oferta turística, para hacerla más sostenible, competitiva y moderna, sino también mejoran infraestructuras, servicios y espacios urbanos municipales", ha explicado Sánchez.

Asimismo, ha incidido en que, durante la pasada legislatura, se tuvo la visión y la voluntad política de hacer "una apuesta decidida" por impulsar la recuperación de la actividad turística después de la Covid-19 pero también "de cara al futuro, al impulsar la transformación del modelo turístico para hacerlo más competitivo, moderno, diversificado y más sostenible, no sólo económica, sino también social y ambientalmente".

La inversión total del Ministerio de Industria y Turismo en Baleares es de 287,5 millones de euros, que lo que ha indicado que representa "un esfuerzo inversor en materia turística sin precedentes".

Al mismo tiemo, ha valorado la colaboración institucional y el apoyo que desde la Secretaría de Estado de Turismo se ha prestado "en todo momento al Govern, los Consells insulares y los ayuntamientos de Baleares para aprovechar al máximo la oportunidad única que han representado los fondos Next Generation".