Fuerte oleaje en el litoral de Almería durante el temporal asociado a la borrasca Charles. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha declarado Baleares como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por los efectos de la borrasca 'Charles' en Mallorca y Menorca el pasado 11 de noviembre.

La declaración de este martes incluye otra docena de episodios adversos registrados en otras seis comunidades autónomas entre el 21 de octubre y el 18 de noviembre de 2026, lo que habilita a los distintos departamentos ministeriales a poner en marcha distintas líneas de ayuda para compensar los perjuicios sufridos por personas o instituciones.

En el periodo fijado en el acuerdo del Consejo de Ministros, las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Baleares y País Vasco han sufrido diversas emergencias de protección civil, entre ellas el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre; el que sufrió un transporte de mercancías peligrosas en la provincia de Barcelona; dos siniestros con riesgo químico acaecidos respectivamente en Montornès del Vallès (Barcelona) y en Ulldecona (Tarragona), y el accidente de autobús de línea regular que se precipitó por un terraplén de la carretera BV-5114 a su paso por el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona).

Otros episodios incluidos en el acuerdo del Consejo de Ministros son el incendio forestal acaecido en Gipuzkoa durante la primera quincena de noviembre y que afectó a 80 hectáreas; diversos incidentes de lluvias y tormentas provocadas por las borrascas 'Bruna' y 'Charles', que dejaron a su paso un gran volumen de precipitaciones y llegaron a acumular hasta 300 litros por metro cuadrados en puntos locales de Ávila o de hasta 100 litros en Cáceres.