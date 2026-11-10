El Gobierno destinará 20 millones de euros a mejorar las infraestructuras policiales de Baleares

Archivo - Edificio de la Jefatura Superior de Policía en Palma - Policía Nacional - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado ampliar hasta los 740 millones de euros el presupuestos que el Ministerio del Interior destinará a actuaciones en infraestructuras policiales hasta 2034 que, en conjunto, suman más de 20 millones de euros de inversión en proyectos en Baleares.

Entre las inversiones previstas, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, se encuentra la renovación de la instalación de climatización de la Jefatura Superior de Policía de Baleares y la mejora de la eficiencia energética de la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares.

También se prevén las obras de nuevo cuartel de la Guardia Civil en Santanyí, dotadas con un total de 8,4 millones de euros para ejecutar en los próximos dos años.

Estas obras serán consideradas de interés general, con lo que podrán comenzar un mes después de ser comunicadas a la administración competente, sin la necesidad de contar con la correspondiente licencia municipal.

La Delegación ha destacado que el presupuesto ordinario en infraestructuras policiales aprobado este martes por el Consejo de Ministros supone un incremento del 177 por ciento respecto a la previsión inicial.

Además, es independiente del Plan de Infraestructuras para la Seguridad de Estado Extraordinario 2026-2034 aprobado el pasado mes de marzo y que cuenta con un presupuesto de 900 millones de euros, de los que se destinarán 33 millones a la construcción de los nuevos inmuebles residenciales de la Policía Nacional en Eivissa y de la Guardia Civil en Santa Gertrudis.