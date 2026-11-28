Muro de la Memoria - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el inicio del procedimiento para declarar como lugar de memoria democrática el Muro de la Memoria, en el Cementerio Municipal de Palma.

El acuerdo de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática por el que se incoa el procedimiento para la declaración fue aprobado el pasado lunes, según ha celebrado Memòria de Mallorca.

Con la publicación del acuerdo de incoación se abre un periodo de tramitación con un plazo máximo de un año para la resolución definitiva por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Igualmente, el inicio del expediente supone que el espacio queda inscrito en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, lo que activa el régimen de protección.

Según el acuerdo publicado en el BOE, la declaración del Muro de Memoria se justifica por su significación histórica, simbólica y por su repercusión en la memoria colectiva, "vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres y la con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores".

También subraya que el Cementerio de Palma adquirió una especial significación como escenario de la represión y que el significado histórico de la tapia no deriva únicamente de los nombres de las personas más conocidas que fueron asesinadas allí, sino también de todas las anónimas que sufrieron la misma violencia por sus ideas.

"El emplazamiento representa, por tanto, un lugar de memoria de alcance colectivo, cuya significación permite aproximarse a la represión franquista desde las experiencias concretas de sus víctimas", destaca.