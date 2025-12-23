El Gobierno licita por 1,6 millones de euros las últimas fases de rehabilitación del Baluard del Príncep

Archivo - Baluard del Príncep - ARCA - Archivo

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura ha licitado por 1,6 millones de euros las obras de restauración y rehabilitación del paseo de Ronda en las murallas de Palma, en el sector del Baluard del Príncep.

El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 16 de febrero, según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en una nota de prensa este martes.

El objetivo es culminar la rehabilitación de la zona, cuyos trabajos están ejecutados en un 93 por ciento y quedan pendientes dos fases, que se prevé que finalicen en 2027 y que las obras duren un año.

El proyecto, contratado por el Ayuntamiento de Palma, busca finalizar las actuaciones pendientes en ambas fases, de acuerdo con el protocolo general firmado entre ambas administraciones el pasado noviembre.

Desde el Ministerio han apuntado que estas obras culminan más de 17 años de colaboración institucional, iniciada en 2008 con las primeras intervenciones y marcada por la interrupción en 2020 a causa de la pandemia. La inversión estatal destinada supera los diez millones de euros.

Los trabajos pendientes para la finalización de la penúltima fase (fase D) incluyen la urbanización del foso, la conexión del sistema de saneamiento, la construcción del puente y de la escalera que enlaza la plaza de la Porta des Camp con el foso, así como el cerramiento de piedra de marés entre el foso y la avenida Gabriel Alomar y los elementos de urbanización de la plaza.

En cuanto a la última parte (fase F), se contempla la finalización del revestimiento y del sistema de recogida de aguas e iluminación, la ejecución del cielo raso del porche de acceso y de los pasamanos de las rampas exteriores, la instalación de puertas correderas para el cerramiento del edificio, los acabados interiores y el mobiliario fijo de la recepción.

También se contempla la plantación de nuevo arbolado y la ampliación del sistema de riego en el espacio público situado frente al edificio.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, destinado a la ejecución de obras relevantes de restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico nacional.