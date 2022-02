Gómez defiende el trabajo del Govern para "desinstitucionalizar" las personas con problemas de salud mental

La consellera de Salud habla también de la ampliación de los cribados de colon

PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha respondido, este martes, a una pregunta de la diputada de El PI, Lina Pons, quien ha querido saber si el Govern considera "equitativo" que personas con enfermedades mentales similares tengan que pagar o no un porcentaje de su pensión en función de si están en el Hospital Psiquiátrico o en una residencia.

Al respecto, Gómez ha defendido que, desde el año 2016, lo que pretende el Govern con sus políticas es "desinstitucionalizar" las personas con enfermedad mental.

"Se ha trabajado mucho, también con otras instituciones, para poder integrar a todas las personas en un domicilio o residencia. De hecho, prácticamente la mitad han podido salir del psicogeriátrico y de la Unidad de Galatzó, las de más larga duración, en los últimos seis años", ha destacado la consellera, a la vez que ha incidido en que "un hospital nunca puede ser un domicilio habitual". Por ello, precisamente, ha apuntado, "si se está en residencia la parte es cofinanciada por el usuario pero si está en un hospital nunca".

Ante las palabras de la consellera de Salud, la diputada de El PI ha afirmado que su grupo "está de acuerdo con el planteamiento" pero, ha advertido que "existe una perversión en la forma de funcionar", asegurando que "hay personas enfermas e institucionalizadas, cuyos familiares, cuando se les dice que han de pagar el 80 por ciento de una residencia se echan para atrás porque el psiquiátrico son cero euros".

"Esta es una reticencia económica, porque no tiene que ver con la salud sino con una picaresca flagrante", ha lamentado Pons, quien ha pedido, en este sentido, que "se estipule "el pago de un tanto por ciento para todos o bien que se no se haga pagar nada a nadie para evitar este tipo de situaciones". "El diagnóstico está hecho, ahora falta saber cuando llegará la solución", ha enfatizado.

La consellera de Salud ha insistido, en este punto, y ante las palabras de Pons, que "un hospital no puede ser un lugar donde vivir y que una vez los usuarios están estabilizados de sus afecciones se han de integrar en la sociedad".

Además, Gómez ha celebrado que el lunes se aprobó una reforma del recinto psiquiátrico de Bon Aires. "Este Govern quita el estigma de la psiquiatría y tumba muros, con una inversión de seis millones de euros que intenta dignificar el espacio y las personas que viven allí".

CÁNCER DE COLON

Por otro lado, la Consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha respondido a una pregunta sobre el cáncer de colon que le ha formulado la diputada 'popular' Isabel Maria Borrás.

Gómez ha asegurado, respecto a esta cuestión, que "el Govern ha hecho una ampliación de los cribados de cáncer de colon, de los que actualmente se beneficia un 23% de la población".

"El objetivo es llegar no solo al Hospital de Inca y al área de Salud de Ibiza y Formentera, sino también a al Hospital de Manacor, Son Espases y Son LLàtzer", ha añadido la consellera, quien ha asegurado, asimismo que, "obviamente, Menorca también está incluido en esta ampliación, con la que se llegará a unas 260.000 personas de entre 50 y 69 años, el 90% de la población".

"A partir del próximo mes de marzo enviaremos las cartas para convocar a la ciudadanía a un cribado que se plantea de forma seria", ha dicho, mientras ha hecho hincapié en "los avances hechos por este Govern en la materia", apuntando al hecho de "haber invertido 882.000 euros en colonoscopia y mantenimiento"; así como al haber "contratado a 900 profesionales en atención primaria más que hace dos años".

Ante las palabras de la consellera, la diputada 'popular' ha lamentado que "hay 850 diagnóstico de este tipo de tumor y cada día muere una persona". Cifras que, ha asegurado, "podrían haber bajado si el programa de cribado de cáncer de colon se hubiera hecho antes, dado que es un servicio que se encuentra en la cartera nacional desde 2104".

De hecho, ha enfatizado, en 2014 "el grupo socialista, junto a MÉS, hicieron una propuesta para hacer este programa, y en el 2015, cuando aún gobernaba el PP se cubría el 30% de la población". "Su Govern, en siete años, no solo no lo han mantenido, sino que lo han bajado hasta cubrir el 23% de la población". "Hemos de reforzar la atención primaria, sino no se va a ningún sitio", ha sentenciado.