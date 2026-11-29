La candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, vota en Manacor - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, ha acudido esta mañana a ejercer su derecho a voto en la Institució Pública Antoni M. Alcover, en Manacor, y ha animado a todos los ciudadanos a que vayan a votar este domingo.

"Nos jugamos muchas cosas", ha señalado en declaraciones a los medios. Asimismo, Gomila ha confiado en que haya mucha movilización y ha animado a todos los ciudadanos a "ejercer este derecho a voto tan importante".