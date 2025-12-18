El Gordo de Navidad no alcanza para comprar una casa en Baleares: aún te faltarían más de 178.000 euros

Archivo - Empleados en una administración de lotería. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido como El Gordo y dotado con 400.000 euros al décimo y 328.000 euros netos tras los correspondientes pagos a Hacienda, no alcanzaría para comprar una vivienda en Baleares, donde aún serían necesarios hasta 178.313 euros para alcanzar la media de 506.313 euros que cuesta un inmueble tipo de 90m2.

En términos generales, el Gordo de Navidad permite, no solo comprar una vivienda sin necesidad de financiación en varias comunidades autónomas, sino también conservar parte del premio sin destinarlo a la operación.

Destacan Extremadura, donde una vivienda tipo de 90 m2 se sitúa en 83.557 euros; Castilla-La Mancha, con un precio medio de 94.247 euros; Castilla y León, donde el valor ronda los 122.728 euros; Galicia, con un coste aproximado de 145.801 euros y Murcia, con una media de 145.132 euros por inmueble.

En el extremo opuesto, las dos comunidades donde el premio no alcanza para comprar una vivienda son Baleares, donde faltarían 178.313 euros para alcanzar la media de 506.313 euros que cuesta un inmueble tipo de 90m* y Madrid, con un déficit de 118.858 euros para una vivienda cuyo precio medio se sitúa en los 446.858 euros.

De las 50 provincias españolas, en un total de 46 es posible comprar una vivienda de 90 m2 con el Gordo de Navidad. Las cuatro provincias donde el premio resulta insuficiente son Baleares (506.313 euros), Madrid (446.858 euros), Guipúzcoa (378.829 euros) y Málaga (340.833 euros); aunque Barcelona se libra por poco con un ajustado remanente de tan solo 1.634 euros.