El Govern abona el pago del bono social térmico a 8.680 personas en situación de vulnerabilidad

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha hecho efectivo este mes de julio el pago de algo más de un millón de euros a 8.677 beneficiarios del bono social térmico.

Según ha detallado la Conselleria en un comunicado, esta cantidad se enmarca en los 2,23 millones de euros, procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Desafío Demográfico, que están contemplados este año para 18.654 beneficiarios potenciales, lo que representa un aumento del 4,5% en el número de personas en comparación con 2025, cuando fueron 17.850. Este año, la cantidad de la ayuda oscila entre 90,86 y 223,42 euros por persona, dependiendo de la zona climática y vulnerabilidad.

El bono social térmico es una ayuda destinada a paliar la pobreza energética y sus beneficiarios son los mismos que los del bono eléctrico, que se deduce directamente de su factura eléctrica.

Además de esta ayuda, y también con el objetivo de paliar la pobreza energética entre las personas vulnerables, el Govern distribuirá 494.838 euros en 2025 y 2026, con cargo a la recaudación del 0,7% del IRPF, a proyectos de cuatro entidades sin ánimo de lucro. Esta convocatoria, que ha satisfecho la totalidad del importe solicitado, destinará 300.000 euros a Cruz Roja, 100.000 euros a la Associación Pa i Mel, 69.338 euros a Cáritas Mallorca y 25.500 euros a Cáritas Menorca.