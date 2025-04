El Govern abre un expediente a la empresa que gestiona el comedor de un colegio de Palma por subcontratar monitores

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) - La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto un expediente a la empresa que gestiona el comedor del CEIP Pintor Joan Miró de Palma al detectar que estaba subcontratando el servicio de monitores.

Lo ha explicado en el pleno del Parlament de este martes el conseller del ramo, Antoni Vera, después de que el diputado de Vox Sergio Rodríguez le preguntara acerca de un supuesto caso de discriminación lingüística ocurrido en el centro.

Vera ha relatado que, tras conocer una información publicada en un medio digital que indicaba que supuestamente los monitores tenían prohibido dirigirse en castellano a los alumnos del centro, iniciaron las investigaciones pertinentes.

"Para nuestra sorpresa, descubrimos que la empresa tenía subcontratada a una segunda empresa, que era la que llevaba a cabo el servicio de monitores. La subcontratación no estaba prevista, por lo que la empresa adjudicataria cometió una irregularidad", ha expuesto.

Es por ello, ha concluido, que se ha abierto el correspondiente expediente para "depurar responsabilidades". Rodríguez ha celebrado que el Govern contemple la posibilidad de sancionar a esta empresa, pero ha reprochado al conseller que no haya respondido a su pregunta, que era sobre la opinión sobre la supuesta prohibición del castellano.

"Porque aquí solo caben tres posibilidades. Que no tiene criterio, que sería grave, que no comparte el nuestro, que sería muy grave, o que comparte el de esta gente --señalando a la bancada de la izquierda--, que sería gravísimo", ha dicho el diputado de Vox.

"¿Qué mayor segregación hay que se ponga por escrito que a un niño no se le puede hablar en una de las dos lenguas de la comunidad? No nos podemos amparar en la autonomía de centro, no puede estar por encima de la constitución y de los derechos humanos", ha añadido.

En el pliego de prescripciones técnicas de la adjudicación, ha argumentado Vera, no hay mención alguna a la lengua más allá de la obligación de que los monitores tengan un nivel A2 de catalán y que los documentos estén en las dos lenguas oficiales.

"El hecho de que la empresa cometa una infracción y tenga una subcontrata nos hace imposible detectar esta situación anómala", ha justificado, aunque ha asegurado que en el centro nunca se había detectado ningún "problema de convivencia lingüística".

"Este Govern y esta Conselleria siempre han defendido la vehicularidad de las dos lenguas en el ámbito educativo. Continuamos defendiendo el bilingüismo con absoluta normalidad", ha zanjado Vera.